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Yaşam

En zeki canlı insan olmayabilir

İnsanın en zeki hayvan olduğu fikri, bilim insanları tarafından sorgulanıyor. Son dönemdeki birçok araştırma bunun aksini işaret ediyor

13 Aralık 2013 15:23

Bilim insanları, insanoğlunun hayvanlardan çok daha zeki olduğu varsayımına karşı çıktı. Avustralya’nın Adelaide Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanın hayvandan çok daha zeki olmadığını, hatta bazı hayvanların aslında daha “parlak” olabileceğini söyledi. “Bin yıllardır tüm otoriteler, insanoğlunun en akıllı hayvan olduğunu iddia eder. Ancak bilim, bize hayvanların daha gelişmiş bilişsel yetileri olabileceğini gösteriyor” diyen araştırmacı Arthur Saniotis, buna işaret eden birçok çalışma olduğunu ifade etti.

Taraf gazetesinin Hpost'a dayandırdığı habere göre, zeka ve beyin evrimine dair süregelen çalışmalara değinen Saniotis, insan zekasına dair inancın yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayandığını ve o noktada kaldığını söyledi. Saniotis, “Tarıma geçiş ve hayvanların evcilleştirilmesi, bu inancın oluştuğu dönemdir. Organize dinlerin ortaya çıkışı, insanların diğer canlılardan üstün olduğu inancının savunulmasını beraberinde getirmiştir. Bilim ve felsefe tarihi, bu varsayımla iç içe geçmiştir. Hatta muhtemelen tüm düşünürlerin en etkilisi olan Aristo bile, muhakeme yeteneği sebebiyle insanların diğer hayvanların üstünde olduğunu savunmuştur” dedi.

 

Zekalar sadece farklı

 

Ancak araştırmacı, muhakeme yeteneğinin zeka şekillerinin sadece biri olduğunu belirtti. “Hayvanlarla birbirimizi anlamamamız, farklı zeka seviyelerinde olduğumuzu göstermiyor. Sadece farklı tip zekalar söz konusu” diyen Saniotis, evrim sürecinde canlıların farklı yönde ilerlediğini ve her türün beyinlerinin başka alanlarda uzmanlaştığını belirtti.

 

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