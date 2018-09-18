En yüksek gelirli kesimin payı yüzde 47.4 oldu

İstanbul, 18 Eylül (DHA) – En yüksek gelirli yüzde 20’lük kesim 2017 yılında toplam gelirden yüzde 47.4 pay aldı.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Gelir veYaşam Koşulları Araştırması verilerine göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20\'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.4’e, en düşük gelire sahip yüzde 20\'lik grubun aldığı pay 0.1 puan artarak yüzde 6.3’e yükseldi.

Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 7.7\'den 7.5\'e düştü.

TÜİK verilerine göre:

- Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artarak 19 bin 139 liradan 21 bin 577 liraya yükseldi.

- Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, yüzde 48.9 ile bir önceki yıla göre 0.8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı.

- Yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.8 puanlık düşüş ile yüzde 13.5 olarak gerçekleşti.

- Yoksulluk oranına göre, okur-yazar olmayanların yüzde 25.4\'ü, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 21.7’si, lise altı eğitimlilerde yüzde 11.7, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 5.5 yoksul oldu. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 1.5 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup oldu.

- Önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsayan sürekli yoksulluk oranı2016 yılında yüzde 14.6 iken 2017 yılında bu oran yüzde 14 oldu.

- Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 59.1 oldu.

- Nüfusun yüzde 69.2Si koonut alımı ya da konut masrafları dışında taksit ödemesi ya da borcu olduğunu belirtirken, yüzde 60.8’i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını ve yzde 13.4’ü de konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini belirtti.

- Ciddi maddi yoksunluk oranı 2016 yılında yüzde 32.9 iken 2017 yılında 4.2 puan düşerek yüzde 28.7 olarak gerçekleşti.