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Dünya

En yüksek çocuk ölümü oranı Somali'de NAİROBİ (A.A)

16 Eylül 2011 17:07

-En yüksek çocuk ölümü oranı Somali'de NAİROBİ (A.A) - 16.09.2011 - Dünyada çocuk ölümlerinin en sık yaşandığı ülkenin Somali olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda, Somali'de 5 yaş altı çocuklar arasındaki ölüm oranının diğer ülkelerden daha yüksek olduğu belirtildi. Rapora göre, geçen yıl Somali'de doğan her bin bebekten 180'i yaşamını yitirdi. Uzmanlar, ülkedeki kıtlık felaketi ve salgın hastalıklar yüzünden çocuk ölümlerinin daha da arttığını kaydetti. Somali'de bir yaşındaki çocukların üçte birinden daha azının ölüme neden olan hastalıklara karşı bağışıklık kazandığının belirtildiği raporda, ülke nüfusunun yüzde 70'den fazlasının temiz suya erişimi olmadığı ifade edildi. BM, Somali'nin güneyindeki 6 bölgeyi kıtlık bölgesi ilan etmişti. Yağmur mevsiminin başlamasıyla ülke genelindeki kızamık, zatürre ve ishal vakalarının artması bekleniyor.

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