En yoksul ailelerdeki her 3 ergen kızdan biri hiç okula gitmemiş durumda

Birleşmiş Milletler dünya genelinde en yoksul ailelerin ergenlik çağındaki kız çocuklarının neredeyse üçte birinin hayatlarında hiç okula gitmediği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık Eğitim Bakanı, eğitimin en zengin ülkelerin sahip olduğu bir lüks değil “evrensel bir hak” olması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) yoksul ailelere mensup kız çocuklarının neredeyse üçte birinin hayatlarında hiç okula gitmediği uyarısında bulundu. BM’nin çocuklara yardım kurumu UNICEF’in yayımladığı rapora göre dünyanın en yoksul çocuklarını iyi bir eğitimden mahrum bırakan engellerin arasında cinsiyete bağlı ayrımcılık, yoksulluk ve etnik köken bulunuyor. Birleşik Krallık Eğitim Bakanı Gavin Williamson, dünya genelinde 100’den fazla bakana hitaben yaptığı konuşmada, iyi bir eğitimin en zengin ülkelerin sahip olduğu bir lüks değil “evrensel bir hak” olmasını söyledi. Williamson dünya çapında kız çocuklarının eğitiminin Başbakan için önemli bir konu olduğunu dile getirirken Birleşik Krallık’ın 2030 itibarıyla tüm kız çocuklarına 12 yıllık iyi eğitim sağlamak amacıyla “küresel bir eylemin başını çektiğini” ekledi.

Durum kötüleşecek

Okullar öğrenciler için kaliteli eğitim sağlamakta başarısız olurken UNICEF raporu en yoksul çocuklar için kaynak bulunamamasının “felç edici durumdaki öğrenme krizini daha da kötüleştirdiği” uyarısında bulunuyor. UNICEF’in araştırması, hane gelirlerine göre en yoksul 5. dilimde yer alan ailelerdeki kız çocuklarının neredeyse üçte birinin hiç okula gitmediğini gösteriyor.

Afrika’da eğitim eşitsizliği

Araştırmada Afrika genelinde 10 ülkenin, kaynaklarını en yoksullara kıyasla en zengin durumdaki çocuklara 4 kat daha fazla ayırarak dünyadaki en büyük eğitim harcamaları eşitsizliğinden sorumlu olduğu sonucuna varıldı.

Gine ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) en zengin çocuklar en yoksullara göre kamu eğitimi için ayrılan kaynaklardan sırasıyla 9 ve 6 kat daha fazla yararlanıyor.

"Evrensel bir hak olmalı’"

Konferansta bakanlara hitap eden Williamson şöyle konuştu: “İyi bir eğitim alma hakkı evrensel bir hak olmalı. Sadece dünyanın en zengin ya da en gelişmiş ülkelerinin erişebileceği bir lüks olmamalı.”

Williamson sözlerine, korunmasız gençleri geride tutan engellerin kaldırılmasında eğitimin “kilit” rol oynadığını da ekledi. Eğitim Bakanı pazartesi günü yaptığı konuşmada, hükümetin halihazırda 138 okulun yararlandığı uluslararası okul değişim programını da daha yoksul çocuklara odaklanarak genişlettiğini de doğruladı.