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Sağlık

En yeni estetik trendi: Şişmiş yüz!

Bir zamanların modası olan iyice gerdirilmiş, kemikli, köşeli, sert hatlı yüz ifadelerini unutun. En yeni estetik trendi ‘şişmiş yüz’!

01 Mayıs 2009 03:00

Bir zamanların modası olan iyice gerdirilmiş, kemikli, köşeli, sert hatlı yüz ifadelerini unutun. En yeni estetik trendi ‘şişmiş yüz’!

The Daily Mail’in haberine göre; Madonna’dan Nicole Kidman’a, Kylie Minogue’dan Catherine Zeta-Jones’a ünlü güzellerin yeni yüzleri artık adeta kabartılmış yastıkları andırıyor.
Ünlüleri artık tombul yanaklar, yuvarlak çene, daha toplu bir burun gibi yuvarlak hatlar içinde göreceğimizi ABD’li plastik cerrahlar da doğruluyor ve insanların elma yanaklara sahip olmak için uğraştığını söylüyor.

Dallas Estetik Merkezi’nden Dr. Michael Prager, bazı ünlülerin doğuştan yuvarlak hatlara sahip olduğunu, şarkıcı Courtney Love ve Fransa’nın first lady’si Carla Bruni-Sarkozy’nin yanaklarının şu sıralar ‘ideal yanak’ olarak estetik merkezine gelenler tarafından tercih edildiğini söylüyor.

Yaşlandıkça yanak ve çene kısmının diğer bölgelere göre daha çok sarktığını söyleyen Dr. Prager, “Yanakları şişirmek için enjeksiyon yöntemi kullanıyoruz ama enjekte ettiğimiz maddeler tamamen doğal ve zararsız. Ben Walt Disney’in Pocahontas karakterinin yanaklarını çok beğeniyorum ve hastalarıma da bunu uyguluyorum” diye konuşuyor.

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