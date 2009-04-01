En yaygın bulaşıcı hastalık: Hepatit B

Bulaşıcı sarılık olarak da tanımlanan hepatit B'nin adını çok duyuyoruz. Fakat birçoğumuz ne kadar önemli ve yaygın bir hastalık olduğunun farkında bile değiliz. Hepatit B, bulaşıcı bir hastalık ve ülkemiz için çok önemli bir sağlık sorunu. Üstelik bu hastalığa dair ciddi bir bilgi kirliliği bulunuyor.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, hepatit B'nin karaciğerin iltihabi bir hastalığı olduğunu belirterek, "Çoğu hasta, enfeksiyonu geçirdiğinin farkında bile olmayabilir. Bir solunum yolu enfeksiyonu ya da sindirim sistemi enfeksiyonu tarzında halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi şikâyetlerle seyredebilir." dedi. Hastalığı geçirenlerin çoğunda sarılık görülmediğini, bu nedenle çoğu olgunun fark edilmediğini ifade eden Prof. Saltoğlu, "Hepatit B hastalığının kişinin savunma sistemi ile ilgisi büyüktür. Eğer virüs yenidoğan ve erken çocukluk döneminde alınırsa hastalığın kalıcı hale gelmesi oranı çok yüksektir." şeklinde konuştu.



Nasıl bulaşıyor?



Hepatit B taşıyan bir kişiden yapılan kan nakli, hepatit B'li kişinin kanı ile ya da vücut salgıları bulaşmış ameliyat aletleri, diş tedavisindeki araçlar, manikür, pedikür, dövme ve akupunktur aletleri bulaşmaya sebep olabilir. Yine hastalıklı şahsa ait kişisel eşyaların (tırnak makası, jilet, diş fırçası) ortak kullanımı yolu ile de bulaşabiliyor.



Hijyen şart !



Virüsün ortadan kaldırılmasında sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ve dezenfektan maddeler etkili. Bu sebeple hamam, tuvalet, havuz gibi umumi ortamlarda temizliğin çamaşır suyu ile yapılması gerekiyor. Sadece hepatit B değil, parazit etkenli mikroplar ve mantarlar için de dikkatli olmak gerekiyor.



Hepatit B'nin ilacı var mı?



İnterferon denilen iğne tedavisi haftada 1 kez ya da virüse karşı tablet şeklinde alınıyor. Ülkemizde onaylı 5 farklı ilaç var. Bu ilaçların kullanılma nedeni, hepatit B virüsünün çoğalmasını durdurmak. Böylelikle hastalığın ilerlemesi, siroz ve karaciğer kanseri gibi sonuçların ortaya çıkması önleniyor. Tedaviden amaçlanan, mikrobun kalıcı olarak ortadan kaldırılmasıdır.



Aynı tabaktan yenebilir mi?



Hepatit B virüsü, sosyal yaşam içerisinde tokalaşmakla, sarılmakla, aynı sofrada oturmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı tabaktan yemek yemekle bulaşmıyor. Ancak solunum veya sindirim yolu mikropları gibi mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek açısından da ortak kullanım önerilmiyor.



Aşı, kısırlığa yol açıyor mu?



Hepatit B aşısı kısırlık yapmaz. Hepatit B aşısının önemli bir yan etkisi olmadığı bilinmektedir. Sağlık personeli korunma için bu aşıyı hem kendisine uygulatmakta hem de kendi çocuklarına da uygulamaktadır.



Hepatit B aşısını herkes olmalı mı?



Hepatit B'den korunmada en etkili ve kesin yolun aşı olmak olduğunu belirten Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, aşıyı, hepatit B'yi geçirmemiş olan herkesin olabileceğini kaydetti. 3 doz hepatit B aşısı, ömür boyu koruyuculuk sağlayabiliyor. Şu anda yenidoğan (0-1 yaş arası) bebekler ile 3-8. sınıflar arası öğrencilere, kronik hepatit B hastası kişilerin aile bireylerine, sağlık personeline aşı ücretsiz olarak sağlık ocaklarında yapılıyor. Bunun dışında isteyen her kişi ücretini ödeyerek hepatit B aşılarını eczanelerden temin edebiliyor. Fakat hepatit B taşıyıcılarına aşı yapılmıyor.

