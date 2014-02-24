En yaşlıları öldü



Londra'da hayatını kaybeden Alice Herz-Sommer'ın ölümü ailesi tarafından açıklandı. Herz-Sommer'ın torunu Ariel Sommer, ailenin üzüntüsünü “O bizim esin kaynağımızdı. Dünyamız o olmadan anlamını yitirecek“ sözleriyle dile getirdi.

Prag doğumlu piyanist Alice Herz-Sommer, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Çekoslovakyasında işgal altındaki Theresienstadt Toplama Kampı'nda iki yıl yaşamış ve Sovyet birliklerinin 1945 Mayısında kampa düzenlediği operasyonda oğluyla birlikte özgürlüğüne kavuşmuştu.

O dönemde Theresienstadt Toplama Kampı'na getirilen yaklaşık 140 bin Yahudi'den 33 bin 430'u hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 88 bini daha sonra Auschwitz'e gönderilirken, 20 bin kadar Yahudi de Theresienstadt'tan sağ olarak kurtulmuştu.

Selanikli Yahudiler tazminat istiyor

Bu arada Yunanistan'ın Selanik kentindeki Yahudi toplumu, Nazi dönemiyle ilgili hukuk mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor.

Yunanistan'daki mahkemelerde yaklaşık 20 yıldır süren mücadelelerinden sonuç alamayan Selanikli Yahudiler, Nazi döneminde uğradıkları zararın tanzim edilmesi talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

Selanikli Yahudiler, Alman devletinin kendilerine 50 milyon euro tazminat ödemesini talep ediyor.