-En yaşlı hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı ŞANLIURFA (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye'nin en yaşlı hacı adayı olan 109 yaşındaki Leyla Özlahlan'ın bulunduğu hac kafilesi, Şanlıurfa GAP Havaalanından kutsal topraklara uğurlandı. Leyla Özlahlan ve oğlunun aralarında bulunduğu Şanlıurfa 6. hacı kafilesi, ilçelerinde düzenlenen törenlerin ardından GAP Havaalanına geldi. Hacı adayları burada işlemlerini tamamladıktan sonra ihram giyip uçağa binerek kutsal topraklara hareket etti. Türkiye'nin en yaşlı hacı adayı olan, kurada ismi çıkmadığı için 78 yaşındaki oğluyla birlikte Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun kararıyla kutsal topraklara gitmesine karar verilen Leyla nine uçağa binmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklara gidecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ''Kutsal topraklara gideceğim için çok sevinçliyim. Allah'ın evine gitmenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah herkese nasip eder ve bizimkini de kabul eder inşallah'' dedi. Annesine refakat eden Şeyhmus Özlahlan (78) da bu yıl annesi, eşi ve kendisinin hacca gitmek için müracaat ettiklerini ancak kurada isimlerinin çıkmadığını anımsattı. Kurada isimleri çıkmadığında çok üzüldüklerini, daha sonra Hac ve Umre Kurulu'nun kararıyla kutsal topraklara gitmelerine izin verildiğini hatırlatan Özlahlan, masraflarının da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından karşılandığını ifade ederek, ''Allah razı olsun. Çok mutlu olduk'' diye konuştu. Leyla ninenin bulunduğu kafilenin başkanı Siverek Müftüsü Ahmet Hilmi Yazar da Şanlıurfa'dan 6. kafile olarak Türkiye'nin en yaşlı hacı adayıyla birlikte kutsal topraklara gideceklerini belirtti. Kafilede Türkiye'nin en yaşlı ikinci hacı adayı konumunda olduğu belirtilen Zehra Demir (98) de bulunuyor. Oğlu ve geliniyle kutsal topraklara hareket eden Zehra nine de Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, hacca gidecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.