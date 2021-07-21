En yaşlı astronot Wally Funk, 82 yaşında hayalini gerçekleştirdi
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzaya yolculuğunda kapsüldeki diğer üç kişiden biri de 82 yaşındaki Wally Funk'tı
21 Temmuz 2021 04:30
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzaya yolculuğunda kapsüldeki diğer üç kişiden biri de 82 yaşındaki Wally Funk'tı. Funk bu seyahatle 1961 yılında çok yaklaştığı hayalini gerçekleştirdi. Bu seyahat onu uzaya giden en yaşlı kişi de yaptı.
Funk, 1960'lı yıllarda kadın astronot yetiştiren bir programda yer almıştı.
Yaklaşık 60 yıl sonra hayali gerçek olan Funk, "Oraya çıkabileceğimi düşünmüyordum" dedi.
Mürettebatı taşıyan kapsül yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıktı.
Kapsül 10 dakika 10 saniyelik uçuş sonrası paraşütle dünyaya geri indi.
Funk kapsülden çıkışta, karşılamaya gelen kalabalığı elleriyle selamladı.
1939 yılında New Mexico'da dünyaya gelen Funk, hayatını havacılık aşkı ile geçirdi.
İlk uçuş dersini 9 yaşında alan Funk, toplam 19 bin 600 saat havada kaldı.
Tüm kariyeri boyunca 3 bin civarında öğrenciye uçmayı öğretti.
1961 yılında 21 yaşındayken kadınları "Kadınlar Uzayda" isimli bir programa gönüllü oldu.