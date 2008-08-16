En yaşlı Aragones

Ligde yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar arasında en yaşlı ve en genç teknik direktörler sarı-lacivertli formalar için görev yapıyor.

Fenerbahçe'nin 70 yaşındaki İspanyol çalıştırıcısı Luis Aragones en yaşlı, Ankaragücü'nü çalıştıran 36 yaşındaki Hakan Kutlu ise en genç teknik adam olarak yeni sezonda takımlarını hedeflerine taşımaya çalışaçak.

''Dede'' Aragones ile ''torun'' Kutlu'nun takımları, ligin 12. haftasında başkentte kozlarını paylaşacak.

Turkcell Super Lig'de Hakan Kutlu'nun dışında 40'lı yaşlara ulaşmamış 2 teknik direktör daha görev alıyor.

Geçen sezon gösterdiği başarıyla tüm spor kamuoyunun dikkatini çekmeyi başaran Sivasspor'un çalıştırıcısı 38 yaşındaki Bülent Uygun ile UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın 39 yaşındaki teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da genç teknik adamlar arasında bulunuyor.

EN TECRÜBELİ YERLİ ANTRENÖR AYBABA

Bu sezon Turkcell Süper Lig'de görev alan 16 yerli teknik adam içinde en yaşlı teknik adam unvanına ise Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba sahip.

Yeşil-beyazlıların, geçen sezonun 10. haftasında takımı emanet ettiği 53 yaşındaki Samet Aybaba, 2008-2009 sezonunda da görevini sürdürecek.

Ligde görev yapan teknik adamlar içinde 50'li yaşlarda olan diğer bir teknik direktör de Bursaspor gibi yeşil-beyaz renklere sahip Konyaspor'un teknik direktörü Raşit Çetiner. Geçen sezonun sonlarında Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Çetiner, bu sezon da tercihini yine yeşil-beyazlılardan yana kullandı.

2 TEKNİK ADAM MEMLEKETİNİN TAKIMINI ÇALIŞTIRIYOR

Turkcell Süper Lig'de görev alan teknik adamlar içinde doğdukları ilin takımını çalıştıran 2 isim yer alıyor.

Bu sezon Denizlispor'da görev alan Ali Yalçın ve Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam da memleketlerinin futbol takımlarını çalıştırma ayrıcalığını yaşıyor.