-EN YAŞANILIR KENT ''ANKARA'' ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Türkiye'nin en yaşanılır kentleri belli oldu. Aylık iş ve ekonomi dergisi CNBC-e Business, Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri araştırmasının üçüncüsünü açıkladı. Buna göre geçen yıl Türkiye'nin en yaşanılır kenti, genel sıralama itibariyle yine Ankara olurken, ikinci sırayı ise 2008'de olduğu gibi Eskişehir kaptırmadı. Daha önce 7. sırada bulunan Isparta ise 3. sıraya yükseldi. Altı ana kategoride ve 37 alt parametreye göre hazırlanan bu yılki çalışmanın sonuçları, derginin Ekim sayısında yer aldı. Türkiye'nin en Yaşanılır kentleri araştırmasında genel sıralamada birinci olan Ankara, 6 ana kategori içerisinde bulunan eğitimde ilk, ekonomide ikinci sırada yer alırken, sağlıkda 9'uncu, sanatda 11'inci, güvenlikte (zemin güvenliği ve suç istatistikleri itibariyle) 25'inci ve kent hayatında ise 71'inci. Başkent refah göstergesi sayılan pek çok alanda da iddialı. Alt sektörlerden, yetişkin başına düşen otomobil sayısı ve yetişkin nüfus içindeki üniversite mezunu oranında Ankara yine ilk sırayı alırken, kişi başına düşen konut sayısında ve kişi başına düşen banka mevzuatında ise ikinci, ilköğretimdeki öğretmen yeterliliğinde ise ancak 68'inci sırada. -ESKİŞEHİR YİNE 2. SIRADA- ''Türkiye'nin En Yaşanılır Kentleri'' genel sıralamasında ikinci olan Eskişehir ise 6 ana sektör içerisindeki eğitim, sağlık ve sanat'da 4'üncü, ekonomide 9'uncu, güvenlikde 18'inci ve kent hayatında ise 24'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin üniversite ve sanat kenti durumunda da olan Eskişehir, alt sektörlerde yer alan tiyatro seyircisinin ve sinema koltuk kapasitesinin nüfusa oranında da ilk sırada, üniversite mezunu oranında ikinci, okur yazar oranında ise üçüncü oldu. Ayrıca kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısında ve kişi başına düşen mevduat miktarında beşinci olan Eskişehir'in anaokullarında ise öğretmen sıkıntısı mevcut. -3. SIRADAKİ ISPARTA'NIN DURUMU- 2008 yılındaki aynı araştırmada, genel sıralamada 7'inci sırada bulunan Isparta, geçen yıla ait sıralamada 3'üncü sıraya yerleşti. Gül diyarı Isparta'nın en büyük refah göstergesi sağlık alanındaki kıskandıran performansı. Ana sektör olarak sağlıkda birinci sırada yer alan Isparta, alt sektörlerde yer alan kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısında ikinci sıraya yerleşti. Yine Isparta, ana sektörlerden eğitimde 3'üncü, sanat da 9'uncu, ekonomide 20'inci, kent hayatında 23'üncü ve güvenlikde de 68'inci sırada yer aldı. Alt sektörlerden yetişkin nüfus içindeki üniversite mezunu oranında ise beşinci sırada kendine yer bulan Isparta'nın, tiyatro ile arası ise hiç yok. Isparta tiyatro seyircisi oranında Şırnak'tan bir adım yukarıda, 80'inci.