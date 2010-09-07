T24- Belediye ve hükümetlerin izlediği strateji sonucunda nüfusu en çok artan Ankara "Türkiye'nin en yaşanılası" kenti seçildi. Ankara aynı zamanda AB Komisyonu-Gallup'un son "Avrupa kentlerinde hayat kalitesi algılama anketi"ne göre, "yabancı karşıtlığının en fazla görüldüğü üçüncü kent" olarak seçildi.



Bir araştırmada "Türkiye'nin en yaşanılası kenti" sıralamasında birinci ilan edilen Ankara,

Avrupa Birliği Komisyonu ve Gallup'un yaptığı "Avrupa'da hayat kalitesi algılama anketi"nde ele alınan 75 kent içinde yabancı karşıtlığının en çok görüldüğü üçüncü kent çıktı. İlk sıraları ise Yunan-Rum kentleri aldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu Bölgesel Politika Genel Direktörlüğü'nün istemi üzerine hazırlanan "Avrupa kentlerindeki yaşamın kalite algılaması" anketinde "Avrupa kentleri yaşam kalitesi algılamasının anlık fotoğrafının çekilmesi amacıyla" Avrupa ülkelerinden 75 kent ele alındı.

Kentlerde yaşayanlara yaşadıkları kentten memnun olup olmadıklarıyla ilgili sorular soruldu. 75 kent içinde Türkiye'den Ankara, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır yer aldı.



En yaşanılası kent Ankara yabancı karşıtı

Ankette aralarında "Yabancıların yaşaması kentiniz için iyi birşey mi?" sorusunun da bulunduğu bir dizi soru yöneltildi.

Ele alınan 75 Avrupa kentinde yaşayanlar genel olarak yüzde 68 oranında, yabancıların kentlerinde yaşamasını olumlu karşıladığını belirttiler. Görüşülen kişilerin çoğu, yabancıların kente "önemli ölçüde" ya da "bir ölçüde" yararlı olduğunu bildirdi.