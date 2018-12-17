En yardımsever ülkeler Asya'da

Sinem ERYILMAZ/İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN en yardımsever ülkeleri, yapılan bir araştırmayla belirlendi. Myanmar halkının yüzde 88\'i hayır kurumlarına en fazla yardımda bulunarak listede birinci sırada yer aldı. Çatışmaların gölgesinde kıtlık ve yoksullukla boğuşan Yemen ise hayır kurumunlarına en az para bağışlayan ülke oldu.

Analitik ve Danışma Şirketi Gallup, 2017 yılında dünyadaki en yardımsever ülkelerin belirlendiği bir rapor yayımladı. 146 ülkede yapılan araştırmada gönüllülük ve hayırseverlik konuları ele alındı.

Buna göre Myanmar halkının yüzde 88\'i hayır kurumlarına en fazla yardımda bulunarak listede birinci sırada yer aldı. Myanmar ve diğer Asya ülkelerindeki fazla bağışların sebebinin, bu dünyada yapılan iyiliklerin öldükten sonraki yaşamlarına etki edeceğine olan inançlarından dolayı olduğu ifade edildi.

Yüzde 78\'lik oranla Endonezya\'nın 2\'ncilik koltuğuna oturduğu listede, yüzde 71\'le Avustralya en cömert ülke olarak kayıtlara geçti.

Listedeki çoğu ülkenin gelir durumunun düşük olması ise yardımsever olmanın önünde engel olarak görülüyor. Araştırmada sonuçlarına göre son sırasında bulunan Yemen\'in buna en güzel örnek olduğu belirtildi. Çatışmaların yol açtığı ve yıkıcı bir kıtlıkla karşı karşıya olan ülkenin, yaşananlardan dolayı hayır kurumlarına yardımı akıllarından bile geçirmedikleri vurgulandı.

İşte 2017 yılında hayır kurumuna en fazla ve en az para bağışlayan ülkeler:

Myanmar: Yüzde 88

Endonezya: Yüzde 78

Avustralya: Yüzde 71

Yeni Zelanda: Yüzde 68

Birleşik Krallık: Yüzde 68

Hollanda: Yüzde 66

İzlanda: Yüzde 65

Norveç: Yüzde 65

İrlanda: Yüzde 64

Malta: Yüzde 64

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Kongo Cumhuriyeti: Yüzde 8

Moritanya: Yüzde 8

Yunanistan: Yüzde 7

Filistin: Yüzde 7

Tunus: Yüzde 7

Afganistan: Yüzde 6

Gürcistan: Yüzde 6

Lesotho: Yüzde 5

Fas: Yüzde 5

Yemen: Yüzde 2



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