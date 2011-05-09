T24- Turkish Time dergisinin spordan sinemaya, modadan iş dünyasına, reklamdan medyaya 50 ismin yer aldığı "en yaratıcı 50 Türk" listensinin zirvesinde Pegasus'un kurucusu Ali Sabancı var.

Turkishtime dergisi, ikinci kez yaptığı en yaratıcı 50 Türk listesini açıkladı.

En yaratıcı 50 Türk arasında spordan sinemaya, modadan iş dünyasına, reklamdan medyaya birçok alandan isim bulunuyor. Listede sinema ve yazın dünyasından ünlülerin çokluğu dikkat çekiyor.

Dergi editörlerinin belirlediği isimlere jüri puan verdi, bir önceki listede yer alan isimler baştan elendi. Bir tek kişi gözden kaçmıştı, o da en fazla puanı alarak zirvede yer aldı: Pegasus'un kurucusu Ali Sabancı.

İkinci sıra Dünya Şampiyonası'nda ABD ile final oynayan Basketbol Milli Takımı'nın oldu.

İlk ona sırasıyla yönetmen Ferzan Özpetek, modacı Hüseyin Çağlayan, televizyoncu Acun Ilıcalı, Karsan'ın yöneticisi Jan Nahum, işadamı Hüsnü Özyeğin, Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom Bayan Voleybol Takımı, komedyen Ata Demirer ve zaytung.com da girdi.

