En yakın arkadaşı, katil zanlıları arasında

Fidye için kaçırılan liseli gencin katil zanlıları tutuklandı. Yakalanan 4 kişiden birinin öldürülen gencin yakın arkadaşı çıktı.



Diyarbakır’da geçen mart ayında fidye için kaçırılan ve tek kurşunla vurularak öldürülmüş hale bulunan liseli 17 yaşındaki Yaman Ensarioğlu’nun katil zanlıları yakalandı.



Biri Ensarioğlu’nun yakın arkadaşı olan 4 kişi tutuklanıp cezaevine konuldu.

Müteahhit Mahmut Ensarioğlu’nun oğlu Özel Rekabet Kurumu Lisesi son sınıf öğrencisi Yaman Ensarioğlu, geçen Mart ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. İddiaya göre, baba Ensarioğlu’nu oğlu Yaman'ın cep telefonundan arayan fidyeciler 300 bin TL fidye isteyerek, ‘Polise haber verirseniz oğlunuzu öldürürüz’ tehdidinde bulundu. Önce oğluna zarar gelmesinden korktuğu için polise başvurmayan baba Mahmut Ensarioğlu, daha sonra durumu polise bildirdi. Diyarbakır’da Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde ortak bir ekip kurularak fidye için kaçırılan Yaman Ensarioğlu’nu bulmak için çalışma başlatıldı. Polisin araması sürdüğü sırada, 25 Mart sabahı merkeze bağlı Güzelköy Mevkii’nde bir ceset bulan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede, cesedin Yaman Ensarioğlu’na ait olduğu belirlendi.



Özel ekip kuruldu



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde liseli gencin katillerini bulmak için özel bir ekip oluşturuldu. Arkalarında hiç bir iz bırakmayan zanlılara ulaşmak için aralıksız 2 ay boyuncu çalışma yapıldı. Başına tek kurşun sıkılarak öldürülüp, cesedi bir araziye bırakılan Yaman Ensarioğlu’nun katillerine ulaşmak için polis, bir çok taktik denedi. Yaman’ın cesedinin bulunduğu yerde, dedektörlerle arama yapan polisler, deliller üzerinde DNA incelemesi yaptı. Kriminal analizler, ses kayıtları, teknik takip ve MOBESE kayıtlarının birleşmesiyle katillere yaklaşan polis, önceki gün aralarında Yaman Ensarioğlu'nun arkadaşı 17 yaşındaki M.P.'nin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.



Sorgularında suçlarını kabul etmeyen zanlılar M.P. ile Y.A., A.P. ve D.P. sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, ‘Çete oluşturarak fidye için adam kaçırma, alıkoyma ve adam öldürme’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

