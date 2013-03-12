Dünya'ya en yakın 3. güneş sistemi bulundu

Penn State Üniversitesi'nden Kevin Luhman'ın, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan makalesine göre dünyaya en yakın 3. güneş sistemi bulundu. Bu 1916'dan beri kaydedilen en yakın güneş sistemi.

Güneş sistemi WISE J104915.57-531906 olarak adlandırıldı. Sistemin iki tane yıldızının olduğu, ve ikisinin de "kahverengi cüce" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi. Bu kategori, güneş gibi ısımayan, daha soğuk ve küçük kütleli yıldızlar için kullanılıyor.

Bulunan güneş sistemi 6.5 ışık yılı uzaklıkta. Luhman bunun cok uzak olmadığını belirterek, 2006 yılından televizyon dalgalarının oraya şu an ulaşmakta olduğunu belirtti.