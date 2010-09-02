-EN UZUN YÜK GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Çin'den Ukrayna'ya demir cevheri almaya giden Bahama bandıralı 315 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi ''V. Kerkis'', rüzgarsız ve akıntısız bir ortamda İstanbul Boğazı'nı geçti. Geminin acentesi Transbosphor'un yetkilisi kaptan Mustafa Can, yaptığı açıklamada, 300 metre üstünde uzunluğa sahip gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi için Denizcilik Müsteşarlığından izin alınması gerektiğini hatırlatarak, Bahama bandıralı ''V. Kerkis'in'' bu iznin alınmasının ardından sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden Boğaz girişine geldiğini belirtti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri ile bir kılavuz kaptan ve Türkiye'nin en büyük 2 römorkörü eşliğinde 21 mürettebatlı geminin saat 10.15 sıralarında Boğaz'a girdiğini ifade eden Can, geçişin 1 saat 50 dakika sürdüğünü söyledi. Karadeniz'e çıkarak Ukrayna'ya doğru yol alan 1982 yılı yapımı 106 bin 771 grostonluk gemi, demir cevheri yüklemesinin ardından yaklaşık 25 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan tekrar geçiş yapacak. ''V. Kerkis'', İstanbul Boğazı'ndan geçen en uzun yük gemisi olma özelliğine de sahip oldu.