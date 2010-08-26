-EN UZUN TÜNEL ILGAZ'A YAPILACAK ÇANKIRI (A.A) - 26.08.2010 - Çankırı Valisi Şemsettin Uzun, ''Ilgaz Dağı, artık 4 bin 500 metrelik tünelle geçilecek'' dedi. Vali Uzun, Ilgaz Dağı'nın Kadınçayırı mevkisinden Kastamonu tarafındaki duble yolun başladığı yere kadar, bir tünel yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğünün proje hazırlanacağını bildirdi. Konuyla ilgili çalışmaların sürdürdüğünü ifade eden Uzun, tünel projesinin ihalesinin tamamlanmasının ardından yapım ihalesine geçileceğini kaydetti. Ilgaz Dağı'nın artık 4 bin 500 metrelik tünelle geçileceğini kaydeden Vali Uzun, ''Daha önce Kastamonu tarafına geçmek ya da o taraftan Çankırı il sınırlarına geçmek için Ilgaz Dağı'na çıkıp tekrar inmek gerekiyordu. Kışın olumsuz hava şartları nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Tünelin yapılmasıyla bu sorunlar ortadan kalkacak'' dedi. Uzun, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Çankırı'da incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, ''Ulaştırma Bakanımız güney ve kuzey limanlarının birbirine bağlanması konusuna önem veriyor. Bu sebepten tünelin çok kısa bir sürede yapılacağını tahmin ediyoruz'' dedi. Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olan ''Nefise Akçelik Tüneli'' 3 bin 775 metre uzunluğu ile Karadeniz Otoyolu'nun Bolaman–Ordu arasındaki geçişi sağlıyor.