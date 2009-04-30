En uzun süre uçan amatör roket

Amatör roketçi Steve Eves, dünyanın en büyük ve en uzun süreli uçuş gerçekleştiren amatör roketini fırlattı.



amatör roketçi Steve Eves, NASA'nın Saturn V roketinin 1:10 ölçekli modeli olarak dizayn ettiği roketi, şimdiye kadar yapılmış en büyük amatör roket.



11 metre yüksekliğe ve 750 kilogram ağırlığa sahip olan roket, 20 saniye havada kalarak 1300 metre yüksekliğe ulaştı. Roket daha sonra parçalarına ayrılarak paraşütle düzgün bir iniş yaptı.



Apollo mürettebatını görevlerinde uzaya taşıyan Saturn V roketinin dış görüntüsüne sahip olan roketin içindeki teknoloji oldukça yeni. Yeni elektronik techizata sahip roket, takdir edilebilir seviyede az yakıt ile uçuyor.



Eves'in roketinden sadece 2 metre daha büyük bir roket, neredeyse 40 yıl önce 1971'de yörüngeye oturmuştu. 13 metre yükseklikteki İngiliz "Black Arrow" roketi, Prospero adı verilen bir araştırma uydusunu yörüngeye yerleştirmişti.