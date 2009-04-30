T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

En uzun süre uçan amatör roket

Amatör roketçi Steve Eves, dünyanın en büyük ve en uzun süreli uçuş gerçekleştiren amatör roketini fırlattı.

30 Nisan 2009 03:00

Amatör roketçi Steve Eves, dünyanın en büyük ve en uzun süreli uçuş gerçekleştiren amatör roketini fırlattı.

amatör roketçi Steve Eves, NASA'nın Saturn V roketinin 1:10 ölçekli modeli olarak dizayn ettiği roketi, şimdiye kadar yapılmış en büyük amatör roket.

11 metre yüksekliğe ve 750 kilogram ağırlığa sahip olan roket, 20 saniye havada kalarak 1300 metre yüksekliğe ulaştı. Roket daha sonra parçalarına ayrılarak paraşütle düzgün bir iniş yaptı.

Apollo mürettebatını görevlerinde uzaya taşıyan Saturn V roketinin dış görüntüsüne sahip olan roketin içindeki teknoloji oldukça yeni. Yeni elektronik techizata sahip roket, takdir edilebilir seviyede az yakıt ile uçuyor.

Eves'in roketinden sadece 2 metre daha büyük bir roket, neredeyse 40 yıl önce 1971'de yörüngeye oturmuştu. 13 metre yükseklikteki İngiliz "Black Arrow" roketi, Prospero adı verilen bir araştırma uydusunu yörüngeye yerleştirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24