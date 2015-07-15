Davutoğlu: 'AKP ile asla koalisyon yapmayacağız' diyen HDP'nin tutumunun değiştiğini gözlemledim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmelerinin ilk turunu HDP ile tamamladı. 1 saat 58 dakika süren görüşme sonrası Davutoğlu AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, PKK'yı kast ederek, "Biz HDP ile müzakere ederken silahlı grupların varlığı çelişkidir" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran sonrası yaptığı "AKP ile dışarıdan veya içeriden bir koalisyon asla yapmayacağız" açıklamasına ilişkin olarak değerlendirme yapan Davutoğlu, "Son 1 aylık süreçte ve bugünkü görüşmede de HDP'nin bu tutumunun değiştiğini gözlemledim" dedi.

Davutoğlu, Demirtaş'ın dün Habertürk canlı yayınında PKK'ya yaptığı "silah bırakma" çağrısına ilişkin olarak, "AKP'nin 13 yıllık iktidarında bölgede birçok proje hayata geçirildi. Ekonomik kalkınmalar gerçekleştirildi. Hâlâ bunlara rağmen bölgede silahlı grup bulundurmanın mantığı nedir. HDP'liere ve HDP'ye oy veren vatandaşlara bunun sorgulanması çağrısında bulunuyoruz. Eğer bu talep gündeme gelmeseydi Demirtaş "silah bırakma" açıklamasını yapmazdı" dedi. Davutoğlu, "Bu silahsızlanma öyle veya Türkiye'de gerçekleşecek" dedi.

Görüşmeye her iki partiden de çözüm süreci kapsamında oluşturulan heyetlerde yer alan isimler katıldı. AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşlik etti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Meşru güçler dışında kimse silahlı olarak barınamaz. Gelin silahlanmaya karşı tavır sergileyin. Bu HDP'nin barış için aldığı tutumu şeffaflaştıracaktır. HDP'nin 81 milletvekili ile Meclis'e girmesi Türkiye ve demokrasi adına bir kazanımdır. Silahlı grupların Türkiye'nin çeşitli illerinde dağılımı bir çelişki ifade eder.

Halkın verdiği oya duyduğumuz saygı gereği herkesin herkesle konuşabileceği ortam olmalı. Vatandaşlarımızın tercihinin dışlanmasını doğru görmem. Bu demokratik bir tavırdır. HDP ile yaptığımız güreşmede özellikle üzerinde durduğumuz konu şu oldu. 7 Haziran’da ortaya çıkan tabla ile herkesi kendi yerini doğru konumlandırmak zorundadır.

Demirtaş’ın açıkladığı 3 ilke üzerinden duruldu. Barış demokrasi adalet ilkeleri kapsamında görüşmelerimizi kendilerini aktardık. Barış söz konusu ise kimse silahla barışı tehdit edecek şekilde ülke topraklarını yer alamaz. Gelin HDP olarak bu tavrı sergileyin.

Biz tek parti iktidarı olma şansı bulamadık. Ama demokrasiyi bağlılığımızı gösteriyorum ve kaç oy almış olursa olsun kimseyi dışlamadan siyasetimizi TBMMçatısı altında alıyorum. HDP’nin TBMM’ye 80 vekille girmiş olması fırsattır. Silahlı grupların Türkiye içindeki varlığı çelişki teşkil eder. Demirtaş7ın dünkü açıklamalarını da dinledim ve görüşlerimi ifade ettim. Çevredeki çatışmaların Türkiye’ye gelmesini istemiyorsak bütün bu baskılara şiddete karşı ortak tavır belirleme sorumluluğumuz var.

Soru & cevap

“Demirtaş dün PKK silah bırakmalıdır, bunun muhatabı Öcalan’dır” dedi Nasıl değerlendirdiniz?

‘Çok iyi niyetle başlattık’

Biz çözüm sürecini çok iyi niyetle başlattık. Neydi ekonomik geri kalmışlık var, halka hizmet edilmiyor, Kürtçe şarkı dinlemiyoruz gibi şikayetler vardı. Sıralamıyorum ama çok geniş bir demokratikleşme süreci hayata geçirdi. Bu gerçeklik üzerine bugün HDP güçlü bir grup olarak TBMM’de bulunuyor. Bütün bu argümanlar birer birer yok olmuşken hala silahlı grup bulundurmanın anlamı nedir? Bu soruyu HDP’ye soruyoruz. HDP oy verenlere de söylüyoruz lütfen bunu sorun. Biz size silahlı mücadele için oy vermedik.

Bu soru daha çok sorulmalı. HDP’ye destek veren aydınların bu soruyu gündeme getirmesi lazım. Barış ve demokrasi derken silaha ihtiyaç duyuluyor. Acık ve net tavır almanın tam vaktidir. Kendisine ifade etti. Demokratik bir zafer kazandınız. Zafer derken kendisini iki katı oy aldık ifadesini kastettim.

‘Bütün silahlar teslim edilsin’

Bu silahsızlaşma öyle ya da böyle gerçekleşecek. Siz çağrıda bulunun Türkiye’de bütün silahlar teslim edilsin. Demokrasi arttıkça silahların azalması sonra da sıfıra inmesi lazım. 12 yıl içinde Türkiye’de demokrasi arttı silahların sayısı azaldı mı. Bu soruları sormanın vakti.

Kimseye tepeden bir dil kullanmadım. Dün MHP ile görüşürken de bugün de. Biz söyleriz ama onlar dinlemezler. Birinci onlar dinleyene kadar söylemeye devam etmeniz gerekiyor. Süreç devam edecekse etkili olduğunuz varsayılır. Etkiniz yoksa görüşmelerin anlamı ne. Etkiniz yoksa sürece hangi yolla katkıda bulunacaksınız. Biz dörtlü parti olarak hep birlikte çağrı yapacaksak. Buradan da çağrıda bulunayım. Bizler demokratik standartın en üstü çıkması için hazır olduğumuz ama terör ve şiddet içeren müdahaleye karşı ortak tavır alacağımızı bildirir diye bir deklarasyon imzalayalım.

‘1 ay içinde HDP'nin duruşu değişti’

Yüzde 13 oy almış bir partiyi yok sayamam. Aldığım görev gereği görüşmem gerekir. 7 Haziran’ın ertesi günün Demirtaş asla Ak Parti’nin içinde olduğu hükümete içerinden ve dışarıdan destek vermeyeceğiz. Bu ifade açık ve net. AK Parti’nin dışındaki ihtimaller çalışıldı. Bu ifadeye cevap vermedim. Yüzde 40 oy almış bir partiyi dışlayacak formüller yürümez. 1 aylık süreçte ve bugünkü görüşmede de HDP’nin tuttumunun değiştiğini gördük. Doğrusu da budur.

Her konuyu görüşürüz fakat koalisyon ortaklığı çerçevesi oluşmuş değil. Ama görüşmeye de devam ederiz. Kuracağımız hükümet Türkiye’nin bütününü temsil etmesi önemlidir. CHP, MHP ile görüşülürken HDP’nin ne düşündüğü önemlidir. Bu çerçevede HDP ile oluşturulmuş bir mekanizma yok.