-EN UZUN İSİMLİ VEKİL ADAYI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Saadet Partisi Denizli 5. sıra milletvekili adayı Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, isim ve soyismindeki 42 harfiyle milletvekili adaylarının içinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Nebioğulları, 1977 yılında doğduğu zaman babasının arkadaşlarının birden fazla isim önerdiğini söyledi. Babasının ''kankalarını'' kırmamak için önerilen tüm isimleri kendisine verdiğini belirten Nebioğulları, ''Babam sonunda 'biz de hepsini koyalım' deyince bizim ismimizde böyle oldu.'' dedi. İsim ve soyisminin toplam 42 harften oluştuğunu belirten milletvekili adayı Nebioğulları, bunun avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu, ancak avantajlarının daha fazla olduğunu söyledi. Nebioğulları sözlerini şöyle sürdürdü: ''İsmimin uzun olmasının en büyük dezavantajını bürokraside yaşıyorum. Herkes teknolojinin nimetlerinden faydalanırken, ben teknolojinin dezavantajlarını gördüm. Bir anlamda teknoloji beni vurdu. Hastaneye gittiğimde kendime provizyon alamıyorum. İsim hanesine isimlerim sığmıyor. Bilgisayar programlarını yazanların benim gibi uzun isimli insanlar aklına gelmemiş. Şimdi her hastaneye gittiğimizde bilgi işlem servisinden kayıt yaptırmak zorunda kalıyorum. Aybike Güliz Enzel Yağmur Eflinnisa adında bir kızım var. Yaşadığım sorunları kızımında yaşamamasını istiyorum. Benim yaşadığım bu dezavantajları köyde kentte yaşayan benim gibi uzun isimli vatandaşlarımız da yaşıyordur. Meclis'e gittiğim taktirde ilk hedefim bu sorunu çözmek olacak'' -İLK TOKAT KOMUTANINDAN Bürokraside yaşadığı sıkıntıların bir benzerini de askerlik görevi yaptığı kışlada yaşadığını anlatan Nebioğulları, şöyle devam etti: ''Askerlik yapmak üzere Siirt'e gittim. Gittiğim kışlada bizi iyi şekilde karşıladılar ve biraz dinledikten sonra birlik komutanımıza götürdüler. Tabii burada arkadaşlarımız isimlerini söyledikten sonra sıra bana geldi. Tüm arkadaşlarımızla tek tek tokalaşan sıcak ve güleryüzlü komutanımız ben isimlerimin tamamını söyleyince bir tokat atarak sinirlendi, 'benimle dalgamı geçiyorsun' diye tepki gösterdi. İsmim bu deyince inanmadı. Nüfus cüzdanımı istedi. İsmimin tamamını görünce gülümsedi ve özür diledi. O tokat olayından sonra birliğimin ve komutanlarımın en sevilen askeri oldum. Tokat yememe neden olan ismimin seçimlerde bana şans getireceğine inanıyorum.''