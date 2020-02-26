En uzun internet kesintisi 15 ayla Çad'da yaşandı

Access Now isimli bir araştırma şirketi, dünya genelindeki internet kesintileri üzerinde çalıştı. 2019 yılının internet kesintisi haritasını oluşturan şirket, en uzun internet kesintisinin Orta Afrika ülkesi Çad'da yaşandığını açıkladı.



Access Now isimli bir şirket tarafından yapılan araştırma, dünya genelindeki internet kesintilerinin ne çapta olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler, internet erişimini artık bir insan hakkı olarak görüyor ve dünya üzerindeki herkesin internete erişiminin olması gerektiğini ifade ediyor.



webtekno'nun haberine göre; kimi zaman hükümetler, bu durumu benimsemiyorlar ve kısmi ya tam internet kesintisi kararı alabiliyorlar. Özellikle de internetin tümüyle kesilmesi, insanları fazlasıyla etkiliyor.

İnternet Hindistan'da 121 kez kesildi

Zaman zaman büyük toplumsal olaylara sahne olan Hindistan'da çok sık internet kesintisi yaşanıyor. 2019 yılında, ülke genelinde 121 kez internet kesintisi yaşandı.

Çad'da 15 ay internet kesildi

Orta Afrika'da ülkesi olan Çad'da dünyanın en ilginç ülkelerinden bir tanesi. Çünkü Çad, devasa büyüklüklerde petrol kuyularına sahip olan bir yer. Ülke, aslında petrol zengini ancak bölge halkı, pek çok Afrika ülkesi gibi yoksullukla savaşıyor.

Çad, internet tarihine adını yazdırmış olan ülkelerden bir tanesi. 2018 yılında internetin kesildiği ülke, tam 15 ay boyunca internet kullanmadı.