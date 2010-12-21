-EN UZUN GECEYİ YAŞAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Her gün birbirinden farklı olsa da bugünü diğerlerinden farklı kılan çok önemli bir özellik daha var. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre için en uzun gecenin yaşandığı gün. Bugün güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelecek. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık'ta gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. 21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir: Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir. Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir. Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır. -456 YIL SONRA İLK KEZ- Ay tutulması da 456 yıl sonra ilk kez gündönümüyle birlikte gerçekleşecek. Bu gece Ay kıpkırmızı olacak. Bugünden itibaren de geceler kısalmaya başlayacak ve günler uzayacak.