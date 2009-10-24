En uzak galaksi kümesi keşfedildi

Bilim adamları, 10,2 milyar ışık yılı ötede en uzaktaki galaksi kümesini tespit etti. "JKCS041" adı verilen galaksi kümesi, bir milyar ışık yılıyla önceki rekoru kırdı.



Bristol Üniversitesinden araştırmacıların NASA'nın 1999'da yörüngeye yerleştirdiği Chandra röntgen teleskobundan verileri analiz ederek yerini belirledikleri "JKCS041" adı verilen galaksi kümesi, bir milyar ışık yılıyla önceki rekoru kırdı.



Bu galaksi kümesinin, Evren mevcut yaşının sadece dörtte biri kadarken ve Dünya'nın oluşumundan yaklaşık 6 milyar yıl önce ortaya çıktığını belirten bilim adamları, yüzlerce galaksiyi içinde barındıran kümenin, Evren'in en büyük çekim gücüne sahip cisimleri olduğunu ve bu keşfin Evren'in gelişimi konusunda aydınlatıcı olmasının beklendiğini kaydettiler.



"JKCS041", ilk olarak 2006'da kızılötesi gözlemlerde görülmüş, ancak bilim adamları, bunun gerçek bir galaksi kümesi mi, yoksa oluşum halindeki bir galaksi mi olduğunu anlayamamışlardı. Normal bir teleskopla bu galaksi kümesinin mesafesini ölçmek imkansız.



Keşfi yapanlardan Dr. Ben Maughan, heyecan verici olduğunu belirttiği keşfi, "bir T-Rex fosilinin bilinenden daha eski olduğunu keşfetmeye" benzetti.