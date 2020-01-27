En ucuz yeni Clio 111 bin TL olacak

Renault Grubu’nun en çok satan modeli Clio’nun yenilenen versiyonu 12 Şubat’tan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.



Lansmanı yapılan Yeni Renault Clio, Türkiye’de ‘Joy, Touch ve Icon’ olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Yeni Renault Clio’nun lansmanı geniş katılımla Antakya’da yapıldı. Lansmanda “Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki en iyi Clio olarak öne çıkıyor” vurgusu yapıldı.



Yeni versiyon aracın sürüş güvenliği ile ilgili, yaklaşık 1,5 milyon kilometre test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

2012'den bu yana 185 bin adet satıldı

1990 yılında lanse edilen ve bugüne kadar 15 milyon satış adedine ulaşan Clio Türkiye pazarına ilk olarak 1995 yılında girdi. Clio, Türkiye’de 300 binin üzerinde satıldı.



Renault’nun yeni tasarım dilinin öncü modeli olan 4. nesil Clio ise Türkiye’de pazara girdiği 2012 yılından bu yana 185 bin 731 satış adedine ulaştı. Renault, 2012 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yer aldığını duyurduğu Clio IV’ün, 2019 yılını ise 24 bin 213 satış adedi ile Türkiye model sıralamasında 2. sırada tamamladığını kaydetti.