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Yaşam

En ucuz Dünya Kupası biletleri Brezilya'da olacak

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Şampiyona için satılacak biletlerin yüzde 70'inin, daha önceki yıllara kıyasla daha ucuz olacağını söyledi

03 Temmuz 2013 10:40

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, gelecek yıl Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'nın biletlerin bugüne kadarki en ucuz fiyattan satılacağını açıkladı.

2014 Dünya Kupası'nın bilet fiyatları 19 Temmuz'da açıklanacak.

Jerome Valcke ve FIFA Başkanı Sepp Blatter, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Konfederasyon Kupası'ndan da övgüyle söz etti.

Konfederasyon Kupası, Brezilya'da Dünya Kupası'nın masrafları, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto eden gösterilerin düzenlendiği bir dönemde yapıldı.

Sepp Blatter, eylemlere rağmen Konfederasyon Kupası'nın başarılı bir organizasyon olduğunu söyledi.

FIFA Başkanı Blatter, bir aşamada, Brezilya'nın 2014 Dünya Kupası'na hazır olmayacağı endişesi taşıdıklarını da ifade etti.

Bazı stadyumların inşaatı, ancak Konfederasyon Kupası'nın hemen öncesinde tamamlanabilmişti. Ayrıca, ülkenin alt yapısının, böylesi büyük bir organizasyonu taşıyıp taşıyamayacağına dair de endişeler vardı.

Düzenlenen protesto gösterileri ve olası güvenlik sorunları konusunda bir yorum yapmayan FIFA yetkilileri, bu konunun hükümetin sorumluluğu olduğunu söylemekle yetindi.

Konfederasyon Kupası boyunca polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış, güvenlik güçleri göstericilere plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale etmişlerdi.

Rio'daki Maracana Stadyumu'nda Pazar günü oynanan ve Brezilya'nın İspanya'yı 3-0 mağlup ettiği Konfederasyon Kupası final karşılaşmasında, stadyumdaki seyircilerin, dışarıdaki gösterilerde polisin kullandığı gazdan etkilendikleri bildirilmişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Brezilya'daki göstericilerin hedefler arasındaydı. Eylemciler, Dünya Kupası sayesinde FIFA'nın vergiden muaf şekilde kâr elde ettiğini ve harcanan bu kadar büyük miktarda paranın sağlık ve eğitime daha fazla yatırım yapılması için kullanılması gerektiğini savunuyorlar.

 

BBCTürkçe

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