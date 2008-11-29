En telekulakçı kadınlar çıktı

İstanbul Emniyeti Bilişim Suçları Bürosu’nun rakamlarına göre piyasada satılan cep telefonlarını dinleyebilen yazılımların en büyük müşterisi, eşlerini takip etmek isteyen kadınlar...



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amiri Dinçer Ay, piyasada satılan çeşitli yazılımlarla cep telefonlarının dinlenebildiğini belirterek, eşlerini takip etmek isteyen kadınların bu yazılımları alabilmek için bileziklerini bile sattığını söyledi.



Patronlar müdürlerini izliyor



Bursa’da düzenlenen “Akademide Teknolojinin Kötüye Kullanımı, Bilişim Suçları, Güncel ve Geçmişteki örnekler” sempozyumunda konuşan Ay, Windows işletim sisteminin olduğu telefonlardaki konuşmaların, özel şahıslar tarafından çeşitli programlar vasıtasıyla dinlenebildiğine dikkat çekti.



Ay, şunları söyledi: “Örneğin eşiniz size telefon hediye ettiğinde içinde o tür yazılımlar varsa, tüm konuşmalarınızı ve mesajlarınızı görebilir. Patronunuza bir telefon hediye ettiğinizde içine o yazılımı yüklediyseniz, her türlü konuşmasını ve mesajlarını takip edebilirsiniz. Patronlar da ‘Ayın çalışanı seçildin. Al sana hediye cep telefonu’ deyip yazılımın yüklü olduğu telefonla, altındaki müdürlerini takibe alabiliyor.”



Yüzde 80’i kadınlar



En büyük üzüntülerinin; bu tür programların ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi amacıyla satılması olduğunu belirten Ay



“Bu konuda çok sayıda ihbar alınca operasyon düzenlemiştik ancak satıcı bize ‘Çocuklarının okula gitmediğini düşünen aileler, takip etmek için alıyor’ açıklamasını yaptı.



Yazılımlar, ya eşlerini takip için ya patronlarını veya çalışanlarını takip için, ya da hocalarının sınav sorularını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından kullanılıyor. Yazılımları kullananların yüzde 80’i de eşlerini takip etmek isteyen kadınlar. Hatta bu tür yazılımları almak için bileziklerini satan kadınlar bile oluyor” diye konuştu.



Çözüm bataryayı çıkarmak



İnternetten, “telefon dinleme” diye arama yapıldığında 100 – 150 dolar maliyetindeki programların 2 bin 500 dolara satıldığının da görülebileceğini ifade eden Ay, bu tür programları satan yüzlerce firmanın bulunduğunu kaydetti.



Telefonlarda yazılımın yüklü olduğunu vatandaşların anlayamayacağını da vurgulayan Ay, şöyle konuştu: “Ancak uzman kişiler, telefonu alıp makineye bağlayacak. İçindeki programlara bakacak. Bunu normal telefoncular da anlamıyor. Biz bile bu yazılımları göremiyorduk. Bunun için sadece Britanya ile Hindistan’ da bulunan şirketlerle irtibata geçtik ve bu aleti alarak uygulamaya başladık.



Yazılımın yüklendiği telefona hangi hat takılırsa takılsın görüşmeler dinlenir. Hatta dinleyen kişiye ‘Şu anda hedef konuşuyor’ diye mesaj gidiyor.



Dinleyen kişi aradığında da karşı tarafın telefonunda ışık yanmadan mikrofon açılıyor. Telefon mikrofonları da sesleri gayet net aldığı için ortamdaki tüm konuşmalar duyulabiliyor.



Hatta dinlenen kişi telefonunu bile kapatsa bilgisayarın bekleme modunda olması gibi konuşmalar dinlenebiliyor. Dinlenen kişinin çektiği tüm mesajlar, dinleyen kişiye de gidiyor. Tek çözüm bataryayı çıkarmaktır.



Telefonunda bu tür yazılımın olduğundan şüphelenenler en basitinden telefonlarına format atmalıdır.”



Resmi dinlemelerde telefon kapalı olduğunda dinleme yapılamadığına dikkat çeken Ay, kişiler tarafından yapılanlarda ise kapalı olsa dahi dinlenebildiğine dikkat çekti.

