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Sağlık

En tehlikeli kuş gribi türedi

BM Gıda ve Tarım Örgütü, kuş gribi virüsü taşıyan vahşi kuşların göç etmesi sonucu virüsün yayıldığı uyarısında bulundu.

31 Ağustos 2011 03:00

T24- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), önceki gün yaptığı açıklamada, kuş gribi virüsü taşıyan vahşi kuşların göç etmesi sonucu virüsün, Asya’nın doğusundan başlayarak yayıldığına ilişkin uyarıda bulundu.



Milliyet'in haberine göre, mutasyona uğradığı belirlenen kuş gribi virüsünün (H5N1), 2003’ten bu yana kaydedilen, aşılara ve ilaçlara karşı en dirençli virüs olduğuna dikkat çekildi.

14 Ağustos’ta Kamboçya’da hayatını kaybeden altı yaşındaki bir kız çocuğunun ölüm raporunda H5N1 virüsü bulgularının yer almasıyla, bu yıl ülkede kuş gribine bağlı sekizinci ölüm vakası gerçekleşmiş oldu.

Uzakdoğu’da Çin ve Vietnam’dan başlayarak yayılan H5N1 virüsünün, daha da güçlendiğinin tespit edilmesi üzerine, Vietnam’da sonbahar aylarında kümes hayvanlarına aşı uygulaması durduruldu. FAO, virüsün taşıyıcı vahşi kuşların göçüyle tehlike yarattığını açıkladı.


331 ölüm yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre, 2003’ten bu yana dünya genelinde teşhisi kesinleşmiş 565 kuş gribi vakasından 331’i ölümle sonuçlandı. 63 ülkeye yayılan virüs Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya ve Vietnam’da salgına dönüştü.



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