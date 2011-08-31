En tehlikeli kuş gribi türedi

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331 ölüm yaşandı





BirMilliyet'in haberine göre, mutasyona uğradığı belirlenen kuş gribi virüsünün (H5N1), 2003’ten bu yana kaydedilen, aşılara ve ilaçlara karşı en dirençli virüs olduğuna dikkat çekildi.14 Ağustos’ta Kamboçya’da hayatını kaybeden altı yaşındaki bir kız çocuğunun ölüm raporunda H5N1 virüsü bulgularının yer almasıyla, bu yıl ülkede kuş gribine bağlı sekizinci ölüm vakası gerçekleşmiş oldu.Uzakdoğu’da Çin ve Vietnam’dan başlayarak yayılan H5N1 virüsünün, daha da güçlendiğinin tespit edilmesi üzerine, Vietnam’da sonbahar aylarında kümes hayvanlarına aşı uygulaması durduruldu. FAO, virüsün taşıyıcı vahşi kuşların göçüyle tehlike yarattığını açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre, 2003’ten bu yana dünya genelinde teşhisi kesinleşmiş 565 kuş gribi vakasından 331’i ölümle sonuçlandı. 63 ülkeye yayılan virüs Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya ve Vietnam’da salgına dönüştü.