"En tatlı televizyon annesi": Seinfeld'in Helen'i Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti

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Tüm zamanların en çok izlenen durum komedilerinden Seinfeld dizisinin Helen'i Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti.

Sheridan'ın arkadaşı Amanda Hendon, ABD'li oyuncunun 10 Nisan'daki doğum gününden 5 gün sonra, 15 Nisan'da 'doğal nedenlerle' hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komedyen Jerry Seinfeld, soyadını taşıyan dizide annesini oynayan Sheridan'la birlikte fotoğrafını Twitter'da paylaşıp, "Liz bir oğlun isteyebileceğini en tatlı, en iyi yürekli televizyon annesiydi" yazdı.

Sheridan'dan iki hafta önce de dizide George Costanza'nın annesini oynayan Estelle Harris hayatını kaybetmişti.

Dünya Sheridan'ı Seinfeld'daki rolüyle tanısa da ABD'li oyuncunun Broadway'de çok başarılı bir sahne kariyeri de bulunuyordu.