En tartışılan isim Hadise

Bu yıl Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, yarışma öncesi görselliği ve müziğiyle çok konuşuldu..







Yarışma öncesi bu kadar gündeme gelen, bu kadar konuşulup beğenilen ve tartışılan tek isim ise Hadise oldu. Bu yıl Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı şarkı ile temsil edecek olan güzel şarkıcı, hem görselliği hem müziği ile şimdiden gönüllerin birincisi olmayı başardı bile... Daha yarışma gerçekleşmeden şöhret basamaklarını hızla tırmanan Hadise, manevi hazzın dışında maddi olarak da yarışma öncesi tüm kazanç kapılarını sonuna kadar araladı... Her attığı adım adeta para olan Hadise'ye konser, ekstra ve reklam yıldızı teklifleri yağıyor... Eurovision'da Türkiye'yi temsil edeceği açıklandıktan sonra iki ay içinde birçok ülkede sayısız konserler veren güzel şarkıcı, yarışma öncesi TRT tarafından kendisine Eurovision ile ilgili konuşma yasağı konmasına rağmen yine de attığı her adımla gündemden hiç düşmedi... İki aydır yaşamı tamamen değişen Hadise, yarışmaya titiz ve dikkatli hazırlanıyor... Her fırsatta uykuya değil, çalışmaya zaman ayırdığını dile getiriyor.



GÜNDE 4 SAAT DANS...



Son olarak Metin Arolat'ın çektiği "Düm Tek Tek" adlı şarkının klibi de, Hadise'nin yarışma öncesi hadiselerinin son halkası oldu... Yarışma öncesi tanıtım amaçlı çekilen klipte seksi dans figürleri ve kıyafetlerinin TRT tarafından sansüre uğradığı iddiaları gündeme geldi. Tüm bu yaşananlar sonrası Sivaslı güzel şarkıcı Hadise, mayısta Rusya'da gerçekleşecek Eurovision 2009 öncesi şimdiden herkesin gönlünde birinciliği çoktan elde etti bile... Sabah erkenden kalkan Hadise, sıkma portakal suyu ve ardından ballı süt içiyor. Daha sonra sporunu yapan güzel şarkıcı, ardından her gün ekibiyle yaptığı güncel toplantıları gerçekleştiriyor. Hemen ardından giysi seçimini yapıp Eurovision için kıyafet provasına gidiyor. Eğer röportajı varsa onları yapıyor. Her gün 4 saat dans ve kareografi provası var.