En son gazete ne zaman basılacak?

T24 - Uluslararası Haber-medya Pazarlama Birliği'nin (INMA) 80 ülkeyi kapsayan 2011 raporunda, mobil hayatın güçlenmesi gazeteleri olumsuz etkilediği belirtildi. INMA'ya göre gazeteler Amerika'da 2017'de, İngiltere'de 2019'da, Danimarka'da 2023'te, Japonya-Türkiye-Rusya'da 2036'da ve dünyada son gazetenin basımı 2040 olarak ön görülüyor.



Habertürk gazetesi yazarı Yavuz Semerci'nin "Gazetelerin ömrü ne kadar" başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2011) yazısı şöyle:

Gazetelerin ömrü ne kadar



Gazeteciler arasındaki en popüler tartışma konularından birisi gazetelerin ömrünün ne kadar süreceğidir. Bu konuda ortak bir görüş olmamakla birlikte INMA (International Newsmedia Marketing Association) verilerini önemsiyorum.



Tüm dünyada dikkate alınan bu kurumun 2011 raporuna bakıyordum. İlginç tespitler var. Öncelikle 80 ülkeyi kapsayan bir araştırmada mobil hayatın güçlenmesinin gazetelere yönelik olumsuz etkisi gözler önüne seriliyor.



Raporda gazetelerin Apple, Google ve Microsoft gibi çok sert rakipleri olduğu vurgulanarak, "Şişeden online cini çıktı. Büyük gazetelerin o cini şişeye geri sokma şansları artık yok" deniliyor.



INMA araştırmasına göre 2011 'de yayıncıların 3 temel noktaya dikkat etmeleri gerekiyor.



Bunlardan ilki mobilite. Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve yeni uygulama alanlarıyla web uygulamaları tüketicilere sınırsız imkânlar sunuyor.



İkinci nokta ise sosyal medya. İnovasyon liderleri olarak kabul gören Facebook ve Twitter sosyal medya üzerinde hâkimiyetini sürdürürken, önümüzdeki süreçte bu alan yeni oyuncularla daha da büyüyecek.



Lokasyon ise 3'üncü nokta. Foursquare ve Google Places'ın önemi artıyor. Tüketiciye özel çözümler sunan bu tip yapılar daha da güçlenecek.



INMA'ya göre yeni medyaların kullanım nedenlerinden biri zaman. Hız konusunda ikinci plana düşen gazeteler için çıkış noktası pek görülmüyor.



İnsanlar artık fazla zaman harcamadan, daha spesifik konularda daha ucuza bilgi alıyorlar.



Yine rapora göre gazetelerin ömrünün bitişi ülkelere göre tarihleriyle şöyle: ABD: 2017, İngiltere: 2019, Danimarka: 2023, Japonya-Türkiye-Rusya: 2036 ve dünyada son gazetenin basımı 2040...



Bu tarihler elbette bire bir tutmayabilir. Bugünün gazete patronları markalarını yüzyıllar boyu sürdürecek nitelikte şekillendirebilir ama gazetelerinin çocuklarına ve torunlarına kalmayacağı açık...



Nitekim, yine aynı raporda G7 ülkelerinde (Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya) günlük satılan gazetelerin 1986 yılından bugüne sayısal verileri de yer alıyor. Özellikle 2000 yılından sonra günlük gazete satışları yüzde 15 düştü. Ve her geçen yıl düşüş artarak devam edecek.



