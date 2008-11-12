En şişmanlar Akdeniz’de

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Obezite ve Lipit Hipertansiyon Grubu tarafından yapılan araştırma tam 3 yılda tamamlandı. Araştırmaya 20 yaş üzeri, Türkiye'nin 7 bölgesi, 24 ilinden toplam 10 binin üzerinde kişi katıldı. Araştırmanın başkanlığını Prof. Dr. Fahri Bayram yürüttü.Türkiye'de görülen obezite oranı kadınlarda erkeklerin iki katı. 100 kadından 40'ı obezken, erkeklerde 100 kişiden sadece 20'si obez. Bunun sebebi ise kadınların doğumdan ve menopozdan sonra kilo alması ve vücutlarında yağlanmanın artması olarak gösteriliyor.İllere göre obezite oranı en yüksek şehir Çanakkale... Bunun sebebini Çanakkalelilerin yeme alışkanlıkları oluşturuyor. Ekmeği zeytinyağına batırıp yiyenler, zeytinyağının faydalı olduğunu ve sınırsız tüketilebileceğini sanıyorlar. Oysa uzmanlar, zeytinyağının iyi kolesterolü yükseltme ve kötü kolesterolü düşürmede etkili olduğunu belirtiyor. En zayıf kişiler ise Van'da bulunuyor.Bunun nedeni de kişi başına düşen gelirin az olması ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları olarak açıklanıyor. Bel çevresi oranına bakıldığında, Antalyalılar en geniş bel çevresine sahip kişiler olarak dikkat çekiyor.Araştırmaya göre, bel çevresi oranı ileride riskli hastalıkların ortaya çıkması bakımından önemli çünkü bel çevresi kalınlığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynuyor. Obez kişiler bölgelere göre dağıldığında, Akdeniz Bölgesi ilk sırada geliyor. Akdeniz mutfağı hafif olmasına rağmen en fazla obez Akdeniz'de... Doğuya gidildikçe obez oranı da azalıyor. 100 kişiden 26'sının obez olduğu Doğu Anadolu son sırada yer alıyor.İllere göre bel ve kalça oranlarına bakıldığında Giresunlular kalçası en geniş obezler. Bunun sebebi ise devamlı yük ve fındık taşımaları. Giresun'da erkek obezlerin kalçaları da kadınlarınki gibi geniş. Giresun'u Kars ve Konya takip ediyor. Bölgelere göre bel, kalça oranlarında Karadeniz birinci, Marmara ise 7'nci sırada yer alıyor. Yerleşim yerlerine göre, şehirde yaşayanlar köyde yaşayanlara göre daha fazla obez oluyor.