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Yaşam

'En şişman kadın' olabilmek için aralıksız yiyor

ABD’li Donna Simpson 273 kilo ama kilosunu ikiye katlamaya hazır.

16 Mart 2010 02:00

T24 - ABD’li Donna Simpson 273 kilo ama kilosunu ikiye katlamaya hazır! 42 yaşındaki kadın, iki yıl içinde ‘Dünyanın en şişman kadını’ rekorunu kırmayı hedefliyor. 

273 kilo ama 'En şişman kadın' olabilmek için aralıksız yiyor

Kilosuna rağmen sağlıklı olduğunu iddia eden Simpson, alışverişe giderken elektrikli sandalye kullanmak zorunda kalmasına rağmen yemeye devam ediyor. Günde 12 bin kalori alan Simpson’ın haftalık mutfak masrafı 750 dolar. Kurduğu internet sitesinde fast food yerkenki görüntülerini izlemek isteyen erkek kullanıcılar sayesinde bunu karşılayabiliyor. Halihazırda ‘Dünyanın en şişman annesi’ olan Simpson, 2007’de 30 kişilik bir ekip yardımıyla, riskli bir sezaryenle çocuk sahibi olmuş. 49 yaşındaki sevgilisi Philippe de kilo alması için onu destekliyor.

Hayatını riske atmasına rağmen halinden memnun olan Simpson, kimseye zarar vermediğini, insanları mutlu ettiğini söylüyor.


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