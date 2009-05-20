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Sağlık

En şişman hamile doğurdu

Rusya'da 250 kilogram ağırlığındaki kadın, sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

20 Mayıs 2009 03:00

Rusya'da 250 kilogram ağırlığındaki kadın, sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

İngiliz Times gazetesinin haberinde, hormonal bozukluğu bulunan 34 yaşındaki Nonna M. adlı kadının, rahatsızlığından ötürü ilk etapta hamile kaldığını anlamadığı ve vücudunda meydana gelen değişiklikleri dikkate almadığı belirtildi.

Haberde, 2 kilogram ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getiren kadının, doktorların kilosuyla bağlantılı sağlık riskleri nedeniyle kürtaj tavsiyesine rağmen gebeliği sonlandırmadığı kaydedildi.

Bir tütün şirketinde çalışan Nonna M, Rus Tvoi Dhen gazetesine yaptığı açıklamada, hamile olduğundan ilk kez sigaranın midesini bulandırması üzerine şüphelendiğini söyledi.

Nonna M'yi gebeliği süresince muayene eden Moskova'nın önde gelen jinekologlarından profesör Mark Kurtzer'in sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

(AA)

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