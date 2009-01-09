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Yaşam

En sinir bozucu icat: Karaoke

Karaoke en sinir bozucu icat seçildi! Eline mikrofon alanın şarkı söylemesini istemeyen insanlar, kötü seslilere tahammül edemiyor

09 Ocak 2009 02:00

Karaoke en sinir bozucu icat seçildi! Eline mikrofon alanın şarkı söylemesini istemeyen insanlar, kötü seslilere tahammül edemiyor

İngiliz Mucitler Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre karaoke, dünyanın en sinir bozucu ve asla icat edilmemesi gereken aleti seçildi. 2 bin 500 kişi arasında araştırma yapan dernek başkanı Kane Kramer, 'Karaokeye talep her geçen gün düşüyor. Çünkü olay sadece şarkı söyleyenle değil, dinleyenle de alakalı.

Karaoke kötü sesli birini dinlemek zorunda kalan izleyiciler için bir işkence. Bir de gece kulüplerinde içkiyi fazla kaçıranları dinlemek zorunda kalırsanız, neden bu kadar nefret edilen bir icat olduğunu anlarsınız. 24 saat yayın yapan spor kanallarını kadınlar, video oyun konsollarını ebeveynler sevmiyor' dedi.

Listede sıralanan diğer 'sinir bozucu' icatlar ise şöyle:
1) Karaoke makinesi
2) 24 saat yayın yapan spor kanalları
3) Video oyun konsolları
4) Cep telefonları
5) Alarmlı saatler
6) Saç düzleştiriciler
7) İnternet
8) Kişisel elektronik ajanda
9) MP3 çalar
10) Uzaktan kumanda

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