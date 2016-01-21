T24 LogoT24 Logo
Yaşam

135 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!

NOAA ve NASA 2015 yılının sıcaklık ortalamasının son 135 yılın en yüksek değeri olduğunu açıkladı

21 Ocak 2016 12:58

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2015'in son 135 yılın en sıcak yılı olarak geçtiğini açıkladı.

NOAA ile NASA'nın 1880 yılından beri her sene düzenli olarak birlikte yürüttükleri küresel sıcaklık raporları incelemelerinde, 2015 yılının son 135 yılın "en sıcak yıl" olduğu ifade edildi.NOAA ve NASA'nın değerlerinde, 2015 yılındaki ortalama sıcaklığın 14.79 derece olduğu ve bu değerin daha önce "en sıcak yıl" olarak açıklanan 2014 yılının sıcaklık ortalamasından 0.29 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

2015 yılında geçirilen 14.79 derecelik ortalam sıcaklık değeri, Sanayi Devrimi'nin ikinci yarısından itibaren görülen en yüksek değer.

NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Gavin Schmidt rekor sıcaklıklarla ilgili bir açıklamada da bulundu. Schmitd açıkça " Çok net bir şekilde 2015 en sıcak yıl" ifadesini kullandı. Schmidt'in açıklaasında rekor hava sıcaklığının yüksek değerde olmasının nedenine sera gazlarının olumsuz etkisine de dikkat çekildi.

 

ETİKETLER

en sıcak yılhavanasasıcaklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24