135 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2015'in son 135 yılın en sıcak yılı olarak geçtiğini açıkladı.

NOAA ile NASA'nın 1880 yılından beri her sene düzenli olarak birlikte yürüttükleri küresel sıcaklık raporları incelemelerinde, 2015 yılının son 135 yılın "en sıcak yıl" olduğu ifade edildi.NOAA ve NASA'nın değerlerinde, 2015 yılındaki ortalama sıcaklığın 14.79 derece olduğu ve bu değerin daha önce "en sıcak yıl" olarak açıklanan 2014 yılının sıcaklık ortalamasından 0.29 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

2015 yılında geçirilen 14.79 derecelik ortalam sıcaklık değeri, Sanayi Devrimi'nin ikinci yarısından itibaren görülen en yüksek değer.

NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Gavin Schmidt rekor sıcaklıklarla ilgili bir açıklamada da bulundu. Schmitd açıkça " Çok net bir şekilde 2015 en sıcak yıl" ifadesini kullandı. Schmidt'in açıklaasında rekor hava sıcaklığının yüksek değerde olmasının nedenine sera gazlarının olumsuz etkisine de dikkat çekildi.