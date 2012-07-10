En sıcak günler kapıda; İstanbul 35, İzmir 40, Ankara 38'i görecek

Türkiye'nin batısı ile Ege ve Akdeniz sahilleri yazın en sıcak günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Hafta sonuna doğru Tunus’tan esecek rüzgarlar bu yazın en etkili sıcak hava dalgasını getirecek. Sıcaklıklar cumartesi-pazar tüm yurtta 5 derece daha yükselecek.



ntvmsnbc Meteoroloji Editörü Duygu Bayhan'ın haberine göre; bugünlerde sahillerde 40 derece hissedilen sıcaklık, hafta sonuna doğru gölgede 40 dereceyi de aşacak. Perşembeden itibaren batıda hissedilecek ısınma, cumadan sonra iç kesimleri de etkisi altına alacak. Hafta sonu sıcaklıklar İstanbul 35, İzmir 40, Ankara 38 dereceye kadar çıkacak. Ancak İstanbul ve Marmara'da perşembeden sonra sert rüzgar serinletecek ve nem oranındaki azalış avantaj sağlayacak. İzmirliler ise sıcak hava dalgasına ek olarak zayıf rüzgarla çok bunalacak. Isı çarpmalarına karşı en fazla Çeşme ve Antalya sahillerinde dikkatli olmak gerekiyor. Bodrum ve Kuşadası’nda ise sert poyraz serinlik vermeye devam edecek. Hafta sonu Antalya ve Güneydoğu 40 dereceyi geçecek.

Marmara hafta genelinde güneşli, sadece yarın Trakya'da yaz yağmuru olabilir. Bugün de bölgede nem oranı yüksek, Edirne 39, Sakarya 34 derece. Sıcaklıklar, haftanın ikinci yarısı çok artıyor, 40 dereceye yaklaşabilir ama diğer taraftan nem oranı çok düşecek.

İç Anadolu'da ki yağmurlar kesiliyor. Eskişehir 30, Sivas 27 derece, havayı 5 derece daha ısıtacak sıcak hava dalgası perşembe bu bölgeye de ulaşacak.

Ege'de rüzgar Bodrum'da sert esmeyi sürdürecek ancak kuzeyde hafifliyor. Perşembe günü sıcaklıkların şu anki değerinden 4 derece daha artacak olması yazın şu ana kadarki en sıcak günlerini yaşatacak.

Akdeniz'de zaten 40 derece hissedilen sıcaklar, hafta sonuna doğru 40 dereceyi aşacak. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye arasında yaz sağanakları olabilir.

Güneydoğu'da Adıyaman, Gaziantep çevresine de kısa süre yağmur yağabilir, bölgeye rüzgarlarla çöl tozu da taşınıyor.

Doğu Anadolu'da Malatya, Erzurum, Kars-Ağrı boyunca sağanaklar kuvvetli yağacak, su baskını tehlikesi var, Malatya 31, Erzurum 21 derece.

Karadeniz’de bir haftadır süren yağmurlar artık kesildi. Bolu, Samsun açıyor ve hızla ısınacak. Bugün sadece Trabzon -Artvin arasında yağış var, Hopa çevresinde daha kuvvetli yağabilir.