En sevdiğiniz şarkı, ellerinizi doğru biçimde yıkamanıza yardımcı olsun

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de ilk yeni tip Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından birçok kişi virüsten kendisini korumak için yollar aramaya başladı. Koronavirüs'ten korunabilmek için alınabilecek en kolay ama en önemli önlemlerden biri ellerimizi doğru bir şekilde yıkamak geliyor.

Neoncloth rumuzlu bir internet sitesi tasarımcısı, ellerin hızlıca yıkanması yerine doğru yöntemlerle yıkanması için bir internet sitesi yaptı. 'Wash Your Lyrics' isimli site, doğru el yıkama adımlarının hatırlanması ve sürenin doğru tutulabilmesi için en sevdiğiniz şarkının sözleriyle bir 'el yıkama posteri' hazırlıyor.

Kullanıcılar, siteye girdikten sonra sadece istedikleri şarkının adını ve sanatçıyı yazarak saniyeler içerisinde 13 adımlı posterini hazırlayabiliyor.

Sitenin, ABD Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün "El Hijyeni ve Sağlık Yönergeleri"ne uygun olarak belirlediği kaynaklara göre hazırlandığı belirtildi.