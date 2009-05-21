En seksi listesinde 4 Türk

Almanya'nın en çok satılan gazetelerinden Bild, ülkenin en seksi 100 ünlü kadınını seçti. Listede dört Türk kökenli isim de yer aldı. Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle ünlenen Sibel Kekilli, yüz kadın arasında dördüncülüğü elde ederken, ülkenin çok tanınmış çok sayıda güzelini de geride bırakmayı başardı.Bild'in Kekilli için yaptığı yorum ise, "Zarif ve güzel. Sır dolu ve candan bir tebessüm" şeklinde oldu.Bild, 14'üncü sıraya ise TV sunucusu Nazan Eckes'i uygun gördü. Eckes'in saçlarını ön plana çıkaran gazete, aynı zamanda egzotik ve erotik olduğu yorumuna da yer verdi.Sıralamada TV sunucusu Gülcan Kamps 97, Lady Bitch Ray olarak bilinen Reyhan Şahin ise 99'uncu sırayı elde etti.Yarışmada ilk üç sırayı ise Charlotte Engelhardt (30), Sophia Thomalla (19) ve Sonya Kraus (35) aldı.