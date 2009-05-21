T24 LogoT24 Logo
Magazin

En seksi listesinde 4 Türk

Alman Bild gazetesinin, en seksi 100 yıldız listesinde, Türk kökenli dört isim de yer aldı

21 Mayıs 2009 03:00

Alman Bild gazetesinin, en seksi 100 yıldız listesinde, Türk kökenli dört isim de yer aldı: Sibel Kekilli, Nazan Eckes, Gülcan Kamps ve Reyhan Şahin

En seksi Almanlar listesinde 4 Türk - FOTOGALERİ

Almanya'nın en çok satılan gazetelerinden Bild, ülkenin en seksi 100 ünlü kadınını seçti. Listede dört Türk kökenli isim de yer aldı. Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle ünlenen Sibel Kekilli, yüz kadın arasında dördüncülüğü elde ederken, ülkenin çok tanınmış çok sayıda güzelini de geride bırakmayı başardı.

Bild'in Kekilli için yaptığı yorum ise, "Zarif ve güzel. Sır dolu ve candan bir tebessüm" şeklinde oldu.

Bild, 14'üncü sıraya ise TV sunucusu Nazan Eckes'i uygun gördü. Eckes'in saçlarını ön plana çıkaran gazete, aynı zamanda egzotik ve erotik olduğu yorumuna da yer verdi.

Sıralamada TV sunucusu Gülcan Kamps 97, Lady Bitch Ray olarak bilinen Reyhan Şahin ise 99'uncu sırayı elde etti.

Yarışmada ilk üç sırayı ise Charlotte Engelhardt (30), Sophia Thomalla (19) ve Sonya Kraus (35) aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24