En seksi çizgi film yıldızı

İngiltere'de yapılan “en seksi çizgi karakterler” anketinde ilk sırada Jessica
Rabbit yer aldı. Cadbury çikolataları tarafından yapılan ankette, 1988
yılında çekilen “Roger Rabbit” (Who Framed Roger Rabbit) filminde
Kathleen Turner’ın seslendirdiği Jessica Rabbit, yüzde 37 oyla en seksi
karakter seçildi. İkinci sırada yüzde 21 oy oranıyla Betty Boop, üçüncü
sırada ise yüzde 10’luk oyla Cadbury’nin maskotu olan “Caramel Bunny”
geldi.
Ankette seksi çizgi karakterler arasında Sinderella,
“Çakmaktaşlar”daki Wilma Çakmaktaş, Pamuk Prenses ve “Scooby Doo”daki
Daphne karakteri de yer aldı. Ankete katılanların yüzde 28’i, vücut
şekli, baştan çıkarıcı gözler ve hatırda kalan bir sese sahip olmasının
bir kadın çizgi film karakterini çekici yapan unsurların başında
geldiğini söyledi. Jessica Rabbit’in kırmızı elbisesi de “bir çizgi
karakterin giydiği en simgesel kıyafet” seçildi. Bu kategoride Pamuk
Prenses’in elbisesi ikinci sırada geldi.