En seksi çizgi film yıldızı

İngiltere'de yapılan “en seksi çizgi karakterler” anketinde ilk sırada Jessica Rabbit yer aldı. Cadbury çikolataları tarafından yapılan ankette, 1988 yılında çekilen “Roger Rabbit” (Who Framed Roger Rabbit) filminde Kathleen Turner’ın seslendirdiği Jessica Rabbit, yüzde 37 oyla en seksi karakter seçildi. İkinci sırada yüzde 21 oy oranıyla Betty Boop, üçüncü sırada ise yüzde 10’luk oyla Cadbury’nin maskotu olan “Caramel Bunny” geldi.



Ankette seksi çizgi karakterler arasında Sinderella, “Çakmaktaşlar”daki Wilma Çakmaktaş, Pamuk Prenses ve “Scooby Doo”daki Daphne karakteri de yer aldı. Ankete katılanların yüzde 28’i, vücut şekli, baştan çıkarıcı gözler ve hatırda kalan bir sese sahip olmasının bir kadın çizgi film karakterini çekici yapan unsurların başında geldiğini söyledi. Jessica Rabbit’in kırmızı elbisesi de “bir çizgi karakterin giydiği en simgesel kıyafet” seçildi. Bu kategoride Pamuk Prenses’in elbisesi ikinci sırada geldi.