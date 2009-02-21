Megan Fox fotoğrafları - FOTOGALERİ

2007 yılında çektiği ‘Transformers’ filmiyle dikkat çeken Megan Fox, internette yapılan ankette ilk sıraya yerleşti.Ünlü aktris Megan Fox, “en seksi bilim kurgu güzeli” seçildi. 2007 yılında çektiği ‘Transformers’ filmiyle dikkat çeken Fox, internette yapılan ankette ilk sıraya yerleşti.İkinci sırada X-Men’in yıldızı Halle Berry yer aldı. Milla Jovovich ise ‘5. Element’teki rolü ile üçüncü sıraya yerleşti. Onların ardından ise ‘Star Wars’ hayranlarının seçtiği Natalie Portman ve ‘Yarıtık’ filmindeki rolüyle Sigourney Weaver geliyor.