En şanssız stajyer: Çalıştığı gemide uyuşturucu yakalandı 19 aydır hapiste!

Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencisi M. Hakan Sınmaz, staj yapmak üzere işe girdiği gemi İtalya açıklarındayken yapılan baskında gemide 12 ton uyuşturucu yakalanması sonucu 19 aydır cezaevinde. Stajının bitmesine bir hafta kala cezaevine giren Sınmaz’ın ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

İtalya açıklarında geçen yıl 40 milyon euro (137 milyon lira) değerindeki 12 ton uyuşturucu ile yakalanan Türk bayraklı "Meryem" adlı gemide stajyer olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Hakan Sınmaz 19 aydır İtalya'da tutuklu. İtalya polisi ile Türk Interpol’ü, Haziran 2015'te İtalya açıklarında Türk gemisine operasyon düzenlemiş, Fas'tan Türkiye'ye gelen kargo gemisinde yaklaşık 40 milyon Euro değerinde 12 ton uyuşturucu ele geçirilmişti. Tüm mürettebatı tutuklanan gemide bulunan stajyer öğrenci Muhammet Hakan Sınmaz'ın ailesi, oğullarının masum olduğunu ispatlamak için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

'Üniversitede bölüm üçüncüsü'



Sabah gazetesinden Furkan Kara'nın haberine göre, Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencisi M. Hakan Sınmaz, 6 aylık stajının bitmesine 1 hafta kala yaşanan baskın sonrasında tutuklandı. Mahkeme diğer mürettebat gibi Sınmaz için de 19 aydır kararını vermiş değil. Genç stajyerin babası Mustafa Sınmaz, İtalya'nın Türkiye'ye karşı önyargılı olduğunu iddia etti. Baba Sınmaz, "Yargı konusunda da İtalya çok yavaş davranıyor. Oğlum masum. Sadece staj için o gemide bulunuyordu. Kurtulması için gereken her yere başvurduk ancak mahkeme devam ediyor ve bir sonuç alamadık. Oğlum üniversitede bölüm 3'üncüsü olan başarılı bir genç. Sabıka kaydı bile yok. İlk kez uzun yolculuk yaptı. Yani bu çocuk illegal şeyler yapacak çocuk değil" dedi.

Sicilya Adası'nda hapis yatıyor



Üniversiteden staj yaptığına dair gerekli belgeleri de İtalya'ya gönderdiklerini anlatan baba Mustafa Sınmaz, mahkemenin çok yavaş ilerlediğini söyledi. Baba Sınmaz, "Zaman zaman oğlumla konuşma imkânı buluyorum. Daha önce Paelorma'daki hapishanedeydi. Ancak bir süre sonra daha güvenlikli Sicilya Adası'ndaki bir hapishaneye götürüldü. Türk yetkililerden yardım bekliyoruz"