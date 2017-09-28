"En sağlıklı Afganlar en sağlıksız Çekler"

İngiltere’deki bir sağlık internet sitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden elde ettiği sonuçlara göre dünyadaki en sağlıklı ve sağlıksız ülkelerini belirledi. 179 ülke alkol ve sigara tüketiminin yanı sıra obezite oranlarının dikkate alındığı istatistiklere göre dünyanın en sağlıksız kişiler Çek Cumhuriyeti vatandaşları. En sağlıklı kişiler de Afganistan'da yaşıyor.

Karar'ın haberine göre, rakamlara göre kişi başına tüketim 13.7 litre. Tütün içimi konusunda ise 11’inci sıradalar. Listede Türkiye de sağlıksız ülkeler arasında görülüyor. Listenin ilk 10’unda Rusya’nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkeleri yer alıyor. İkinci sıradaki Rusya’yı Slovenya, Belarus, Slovakya ve Macaristan izliyor.

Obezite konusunda gündemden düşmeyen ABD ise listede Litvanya ile birlikte 10’uncu sırada. ABD’nin listede olmasının nedeni nüfusunun yüzde 35’inin ‘tehlikeli derecede fazla kilolu’ olması olarak açıklandı. Bu arada Okyanusya, dünyadaki en aşırı kilolu nüfusun bir kısmına ev sahipliği yapan küçük Pasifik adalarıyla dünyanın en obez bölgesi oldu.

Fiji, Tonga, Tuvalu ve Kiribati, en fazla kilolu sakinleriyle ilk 10’da yer alırken Samoalı nüfusun yüzde 41’inin vücut kitle indeksi 30’un üzerinde. Dünyanın en sağlıklı ülkesi ise Afganistan. Buna neden olarak alkol ve içki tüketiminin yasak olması gösteriliyor. Ayrıca ülkedeki obezite oranı da çok düşük, nüfusun sadece yüzde 2’sinde vücut kitle indeksi olması gerekenin üzerinde. Gine en sağlıklı ikinci ülke oldu, onu Nijer ve Nepal izledi.

*En sağlıksız ülkeler: 1.Çek Cumhuriyeti 2.Rusya 3.Slovenya 4.Belarus 5.Slovakya 6.Macaristan 7.Hırvatistan 8.Polonya 9.Lüksemburg 10.Litvanya ve ABD

* En sağlıklı ülkeler: 1.Afganistan 2.Gine 3.Nijer 4.Nepal 5.Demokratik Kongo Cumhuriyeti 6.Eritre 7.Malavi 8.Somali 9.Mozambik 10.Etiyopya