En romantik sahneler

T24- Tempo dergisi, unutulmaz aşk filmlerinin en romantik sahnelerini, ünlü isimlerle yeniden hayata geçirdi.



BU SAHNELER YENİDEN HAYAT BULDU (FOTO-GALERİ)



Sinema tarihinin siyah beyaz kareleriyle hafızalara kazınan filmlerini Tempo dergisi Türkiye’nin en ünlü çiftleriyle yeniden canlandırdı. Burak Hakkı-Sema Şimşek, Hülya Koçyiğit-Selim soydan, Tülin Şahin-Mehmet Özer ve Erdal-Güzin Özyağcılar objektif karşısına geçti ve ortaya süper bir prodüksiyon çıktı. “As Time Goes By” (Zaman Geçtikçe) şarkısı, Rick’in “Bir daha çal Sam” repliğiyle unutulmayan “Kazablanka”nın yerli versiyonunda objektif karşısına Hülya Koçyiğit’le eşi Selim Soydan geçti. Erdal-Güzin Özyağcılar çifti ise, Elizabeth Taylor ve Paul Newman’ın, 52 yıl önce klasikler arasına kattığı yakıcı aşk filmi “Kızgın Damdaki Kedi”nin en can alacı sahnesini canlandırdı.

