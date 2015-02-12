En prestijli fotoğraf ödülünü Bülent Kılıç aldı

AFP haber ajansının foto muhabiri Bülent Kılıç, dünyanın en prestijli basın fotoğrafçılığı ödülleri arasında bulunan World Press Photo’da 2 fotoğrafıyla ödül aldı.

Foto muhabiri olan 35 yaşındaki Bülent Kılıç’ın çektiği 2 fotoğraf, bu yıl World Press Photo Ödülleri’nde Yılın Haber Fotoğrafı (Spot News Single) dalında 1. ve 3. seçildi.

Birinci seçilen fotoğraf, 2014 yılının Mart ayında İstanbul’da düzenlenen Berkin Elvan protestoları sırasında çekilmişti. Fotoğrafta, polisin tutukladığı bir genç kız görülüyordu.

Fotoğraf hakkında Time’a konuşan Kılıç, “O anı çekmek zorundaydım. Bu benim sorumluluğumdu. O gün Ukrayna’dan yeni dönmüştüm ve son birkaç gündür Ukrayna’daki eylemleri görüntülemiştim. Ancak cenazenin olduğu gün izin yapmak yerine, 15 yaşında ölen Berkin Elvan’ın cenazesine gidip fotoğraf çekmeye karar verdim” dedi.

3. olan fotoğraf ise, Kobani’de çekilmişti. 2014 yılının Ekim ayında çekilen fotoğraf, 4 fotoğraflık bir serinin parçasıydı. Fotoğraflarda IŞİD’in Kobani’ye yaptığı hava saldırısından görüntüler bulunuyor. Bülent Kılıç bu fotoğraflar hakkında “Pek çok kişi, yanı başımda insanların ölmesini izlemenin kolay olup olmadığını soruyor. Bu konuda ne hissettiğimi bilmek istiyorlar. Kolay bir şey değildi. Ancak bu bir savaş ve bu insanlar da diğerlerini öldürüyorlar. Bazen pek de bir şey hissedemiyorsunuz. Bazen bu konuda konuşmak dahi istemiyorsunuz” diyor.

Kılıç 2014 yılında Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafçısı” ödülünü almıştı.

Bülent Kılıç'ın yılın haber fotoğrafı dalında 1. seçilen fotoğrafı

Bülent Kılıç'ın, yılın haber fotoğrafı dalında 3. seçilen fotoğrafı