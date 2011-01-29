-EN PAHALI ULAŞIM ANTALYA, ANKARA VE İSTANBUL'DA ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Türkiye genelinde şehir içinde toplu taşıma araçlarından belediye otobüslerinde en yüksek ücret 1.75 lirayla Antalya'da, halk otobüslerinde 2 lirayla Ankara, minibüslerde ise 2 lirayla İstanbul ve Ankara'da uygulanıyor. Bir ayda iş günlerin baz alındığında, işe gitmek için belediye otobüslerini kullanan Antalyalılar, 77 lira ulaşım bedeli öderken, Ankara'da, özel halk otobüsleri ile minibüsleri kullananlar bütçelerinin 88 lirasını, İstanbul'da ise minibüsleri kullananlar ise ulaşıma 110 lira harcıyor. Ocakta belirlenen asgari ücretten maaş 16 yaşından büyükler, Antalya'da yüzde 12,22'sini, Ankara'da yüzde 13,96'sını, İstanbul'da ise yüzde 17,46'sını ulaşım gideri olarak harcanıyor. İstanbul'da, İETT ve özel halk otobüsleri, tünel, nostaljik tramvay, İDO şehir hatları vapurları, özel deniz motorları, raylı sistemlerde, ''Elektronik bilet'' (Akbil-elektronik kart) kullanım ücreti tam 1,65, öğrenci 0,95, indirimli diğer biletler ise 1,10 lira. Aylık ''Mavi kart'' kullanım ücreti tam 120, öğrenci 60, indirimli diğer biletler ise 70 lira. Elektronik biletle aktarma ücreti tam 0.85, öğrenci 0,35, indirimli diğer biletler 0,45 lira. Metrobüste ilk üç durak için tam 1,35, öğrenci 0,80, indirimli diğer biletler 0,95, üç durak sonrası için tam 1,95, öğrenci 0,95, indirimli diğer biletler 1,10 lira. Sınırlı kullanımlı elektronik bilet kullananlar için ise İETT ve özel halk otobüsleri, tünel, nostaljik tramvay, İDO şehir hatları vapurları, özel deniz motorları, raylı sistemlerin kullanımı tek geçişlik bilet 2,50, iki geçişlik bilet 5, beş geçişlik bilet 12, on geçişlik bilet ise 23 lira. Adalar şehir hatları akbil 2,75, indirimli akbil 1,90, jeton 3,50 lira. Deniz otobüsleri Bostancı-Kabataş, Bostancı-Bakırköy arası akbil 4,40, indirimli akbil 2,92, jeton 6,50 lira. Kabataş-Adalar akbil 6, indirimli akbil 4,40, jeton 6,50, Bostancı-Adalar arası ise akbil 3,60, indirimli akbil 3,05, jeton 4.50 lira. İstanbul'da, en yüksek ücretle hizmet veren minibüs ücreti ise 2 lira ile Sarıyer-Beşiktaş ile Üsküdar-Ferhatpaşa arası, en düşük ücret ise 1,40 lira ile Merter-Cevizlibağ ile Merter-Yenimahalle arasında hizmet veren minibüslerde görülüyor. İstanbul metro ücretleri Aksaray-Havalimanı metrosu, Şişhane-Darüşşafaka metrosu, Zeytinburnu-Kabataş tramvayı, Güngören-Bağcılar tramvayı, Kadıköy-Moda tramvayı, Topkapı-Habibler tramvayı, Taksim-Kabataş füniküleri, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Pierre Loti teleferik hatları ücret tarifesi jeton 1,75, tam bilet 1,65, indirimli bilet ise 0,95 lira. -ANKARA- Ankara'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, toplu taşım ücretlerine ortalama yüzde 5 oranında zam yapıldı. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ulaşımında kullanılan tek binişlik kart ücreti 1,65 lira, çok binişli kartlarda ise tek biniş ücreti 1,65 lira olarak açıklanmıştı. UKOME, öğrenciler için indirimli biletlerin de 1,25 lira olmasını kararlaştırdı. Yeni tarifelere göre özel halk otobüslerinde tam bilet ücretleri 2 lira olurken, minibüslerde ise kısa mesafe 2 lira, uzun mesafe 2,30 lira olarak belirlendi. EGO, metro ve Ankaray'daki çok binişli tam biletlerde uygulanan transfer ücretleri 55 kuruş oldu. Esenboğa Havalimanı'na seferleri bulunan EGO otobüsleri ise 3 tam bilete çıkarılmasına karar verildi. -İZMİR- İzmir'de, otobüs, metro ve vapurlarda tam bilet 1,70, indirimli bilet 0,90 lira. Havaalanı ile saat 24.00'dan sonra uygulanan ve ''baykuş'' adı verilen gece seferleri 3,40 lira olurken, üç kullanımlık kartın fiyatı 6,50 lira. Minibüs ücretlerinde ise kısa mesafede 1,25, uzun mesafede 2,5 liradan hizmet veriliyor. Eskişehir'de, ulaşımda kullanılan ESKART ile tam bilet 1,40 lira, indirimli bilet de 95 kuruş. Tek kullanımlık indirimli bilet 1,55, tek kullanımlık tam bilet ise 1,60 lira. Ayrıca otobüs, tramvay ve tramvay otobüs aktarma yapıldığında ek ücret 15 kuruş. Minübüs ücretlerinde ise 1,40 lira alınıyor. Denizli'de, şehir içi ulaşımı sağlayan minibüsler 1,25 lira karşılığı yolcu taşımacılığı yapıyor. -DİĞER İLLER- Antalya'da, kartlı sistemin uygulanmasıyla birlikte belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs ve tramvaylarda, elektronik, indirimli ya da kullan-at tipi biletlerden birine sahip olmayan vatandaşlardan 1,75 lira ücret alınıyor. Halkkart sahibi yolculardan tam ücret 1,50, emekli indiriminden yararlanan halkkart sahipleri 1,15, halkkart öğrenci yolcu taşıma ücreti de 0,75 lira olarak uygulanıyor. Alanya ilçesinde ise dolmuş ve özel halk otobüslerinde tam ücret 2, öğrenci de 1 liradan taşınıyor. Isparta'da, kartlı sistem uygulamasıyla elektronik kartı bulunmayan vatandaşlardan tam ücret olarak 1,30, elektronik kartı bulunmayan öğrencilerden ve elektronik kart sahibi olup, tam ücret ödeyenlerden 1 lira, elektronik kartla biniş yapan öğrencilerden ise 75 kuruş ücret alınıyor. Burdur'da, merkezde tramvay ve belediye otobüsü bulunmazken, toplu ulaşım yalnızca şehir içi özel halk otobüsleriyle sağlanıyor. Özel halk otobüslerinde tam bilet 1,10, üniversite öğrencisi 80 kuruş, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ise 70 kuruş ücret alınıyor. İl Merkezi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örtülü Kampüsü ise herkes için 1 lira. -ADANA/MERSİN- Adana'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile hafif raylı sistemde yolcu taşıma ücretleri sivil ve öğrenciler için 90 kuruş olarak uygulanıyor. Minibüs ücretlerinin ise 1,25 lira olduğu Adana'da, halk otobüsü ücreti de siviller için 1,25, öğrenciler için 1 lira. Mersin'de, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde sivil vatandaş 1,10, öğrenci ve emekliler ise 90 kuruşa ulaşım ihtiyacını karşılayabiliyor. Daha fazla hat bulunması nedeniyle yoğunlukla tercih edilen dolmuşlarda ise sivil yolcular 1,30, öğrenci ve emekliler ise 90 kuruştan seyahat edebiliyor. Bursa'da, şehir içi belediye ve özel halk otobüslerinde kısa hat 1,40, orta hat 1,45, uzun hat 1,65, indirimli bilette ise kısa hatta 0,90, orta hat 0,95, uzun hatta ise 1,10 lira, minibüs kısa hat 1,25, uzun hat 1,50 liraya hizmet verirken, dolmuş taksi kısa hat 1,40, uzun hat 1,50, tramvay uzun hat 1,65, kısa hat 1,40 liradan yolcu taşıyor. Ring otobüsleri de tam bilet 90, indirimli biletler ise 60 kuruştan hizmet veriyor. -KAYSERİ'DE AKILLI KART 1 LİRA- Kayseri'de, şehir içi ulaşım, belediye, halk otobüsü ve hafif raylı sistem araçlarıyla sağlanıyor. Akıllı kart ve manyetik kağıt biletler, araçların tamamında kullanılabiliyor. Banka kredi kartı şeklindeki akıllı kartlara tek biniş için indirimli 1, tam 1,30 liraya kredi yükleniyor. Manyetik kağıt bilet ise aktarmasız tekli 1,50, çoklu 1,45, aktarmalı tekli 1,60, çoklu 1,55 liraya satın alınıyor. Akıllı kart ve aktarmalı manyetik kağıt biletlerle 60 dakika içinde raylı sistem aracından otobüslere, otobüslerden raylı sistem araçlarına ücretsiz binilebiliyor. Konya'da, toplu ulaşım araçlarını kullanan indirimli elkartlarda, 60 liralık dolumda biniş ücreti 74 kuruşa, 40 liralık dolumda biniş ücreti 77 kuruşa, 20 liralık dolumda biniş ücreti 79 kuruşa, 10 liralık dolumda bir biniş ücreti 81 kuruşa geliyor. Sivil elkartlarda ise 60 liralık dolumda biniş ücreti 1.04 kuruşa, 40 liralık dolumda biniş ücreti 1.09 kuruşa, 20 liralık dolumda biniş ücreti 1.12 kuruşa, 10 liralık dolumda biniş ücreti 1.14 kuruşa geliyor. Toplu ulaşım araçlarında kullanılan elektronik bilet ücretleri de 2 binimlik elkartın ücreti 3, 5 binimlik elkartın ücreti de 6.50 lira. Karaman'da, toplu ulaşımda öğrenciler belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına 60 kuruşa, vatandaşlar da 1 liraya biniyor. Dolmuşlarda ise öğrencilere 1, vatandaşlar ise 1,25 liraya hizmet veriliyor. Aksaray'da, bütün hatlarda öğrenci 85 kuruş, sivil 1, uzun mesafeler için öğrenci 1, sivil 1.25 lira ücret ödüyor. Erzurum'da, minibüste öğrenci 1, tam 1,25, otobüste öğrenci 1, tam 1,35 lira olarak uygulanırken Kardelen Akıllı Kart alan öğrenciler 75 kuruş, tam bilet ise 1 lira ulaşım bedeli ödüyor. Erzincan'da, minibüs tam 1,50, öğrenci 1, otobüs tam 1,50, öğrenci 1, Tunceli'de, minibüs tam 1, öğrenci 0.75, otobüs tam 0.75, öğrenci 50 kuruşa yolcu taşınıyor. Iğdır'da, minibüste tam 1, öğrenci 0,50 liradan yolu taşınırken, Bingöl'de, otobüs tam 1, öğrenci 0,75 liraya, Kars'ta, minibüste tam 1,50, öğrenci 1,25, otobüste ise öğrenci ve tam 1 lira ulaşım bedeli ödeniyor. Ardahan'da, minibüste tam 1, öğrenci 0.75 lira, Muş'ta, minibüs ve otobüste tam 1, öğrenciye 0.50 liradan hizmet veriliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı İbrahim Altun, büyükşehir belediyeleri içerisinde mesafelere göre en ucuz taşımacılığı kendilerinin yaptığını iddia ederek, ''Belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde öğrenci ve öğretmen indirim kartları 80 kuruş, tam ise 1 lira 10 kuruştur. Minibüslerde 1 lira 50 kuruş ile ulaşım sağlanıyor'' dedi. -KARADENİZ İLLERİ- Trabzon'da, şehir içi ulaşım dolmuş minibüs, belediye ve özel halk otobüsleriyle sağlanıyor. Dolmuş minibüsler şehir içinde sivillere 1.25 liradan, öğrencilere 1 liradan hizmet veriyor. Belediye otobüsleri ile özel halk otobüslerine siviller 0.90 lira, öğrenciler ise 0.60 lira ödüyor. Rize'de, dolmuş minibüsler öğrencilere 1, sivillere ise 1.25, belediye otobüsleri de şehir içinde sivillere 1, öğrencilere 0.75 liradan hizmet sunuyor. Artvin'de, şehir içi ulaşım belediyenin özel halk minibüsleri ile sağlanıyor. Ulaşım için siviller 1.75 lira öderken, öğrenciler ise 1.00 lira ödüyor. Zonguldak'ta, 19 mahalle ve sokaklarına minibüsle şehir içi yolcu taşımacılığı öğrenci 1 lira, sivil ise 1,.25 lira olarak ücretlendiriliyor. Zonguldak Belediyesi özel halk otobüsü yolcu taşıma ücretleri sivil ve öğrenci 1 liradan gerçekleştiriliyor. Bartın'da, özel halk otobüsleriyle sağlanan ulaşım ücretleri sivil 1,10, öğrenci ve emekli 0,75 lira olarak belirlendi. Karabük'te, 27 mahalle ve sokaklarına yakın mesafede yolcu taşıma ücreti sivil 1,25, öğrenci 0.85, uzak mesafelere ise sivil 1,50 kuruş, öğrenci 1.25 lira. Halk otobüsüyle yolcu taşıma ise yakın mesafeler için sivil 1,10 lirayken, öğrenci 75 kuruş, uzak mesafelerde sivil 1,30, öğrenci 0,85 lira oluyor. Samsun'da, hafif raylı sistem herkes için 1.5, şehir içi dolmuş öğrenci 1,25, tam 1,5, halk otobüsü öğrenci 1.25, tam 1.50 lira. Kent merkezi dışındaki Ondokuz Mayıs Üniversitesine ulaşımda ise dolmuş ve halk otobüsleri için öğrenci ücreti 1.75, tam 2 lira. Ordu'da, şehir içi dolmuş tam 1,40, öğrenci ve basın mensupları için 1, uzak mesafelerde ise ücretler öğrenciler için 1,15, tam 1,50 lira. Amasya'da, halk otobüsü öğrenci 0,90, 65 yaş ve üzeri 0,70, engelliler için 0,60, tam 1,40 lira. Sinop'ta, şehir içi dolmuş tam 1,25, öğrenci 1 lira. Giresun'da, şehir içinde çalışan 10 dolmuş hattı bulunuyor. Belediye Başkanlığının düzenlediği ücret tarifesine göre dolmuş sivillerden 1,30, öğrenci ve askerlerden ise 1 lira ücret alıyor. Tek güzergah üzerinden çalışan halk otobüsleri ise sivillerden 1.10, öğrenci ve askerlerden ise 0.95 lira alıyor.