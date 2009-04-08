En pahalı öğrenci imam hatipli

Eğitim Sen, imam hatip liselerine özellikle AKP hükümeti döneminde dikkate değer bir önem verildiğini, devlet kaynaklarının en fazla imam hatip lisesi öğrencileri için ayrıldığını açıkladı.



Yapılan yazılı açıklamada, genel liselerde okuyan bir öğrencinin yıllık maliyeti devlete 1.259 TL’ye gelirken, teknik liseli öğrencilerde 2.208 TL’ye çıkıyor. İmam hatip lisesi öğrencisinin yıllık maliyeti ise 3. 037 TL’yi buluyor.



Atamada AKP farkı



Açıklamada, "İmam hatip liselerine Özellikle AKP hükümeti döneminde özel bir önem verildi, pozitif ayrımcılık yapıldı. Yine ayın ayrımcılık öğretmen atamalarına ayrılan kontenjanlarda da ortaya çıktı. İler atama döneminde din kültürü ve ahlak bilgisi Öğretmenlerine pozitif destek sağlandı" denildi.



YÖK'ün, üniversiteye girişte imam hatip lisesi mezunlarının önünü açma girişimlerinin de eleş¬tirildiği açıklamada şu görüşlere de yer verildi: "İmam hatip liselerinin kuruluş amacı, adından da anlaşılacağı gibi imam ve hatip yetiştirilmesi. Bu liselerden mezun olan öğrenciler, ilahiyat fa¬kültelerine girişlerde avantajlı sayılıyor, fakat alanları dışında hır bölüm tercih ettiklerinde fark¬lı bir kurala tabi oluyor.



Aynı kural şimdiye kadar diğer meslek liseleri için de uygulandı. Sorunun kaynağında, mevcut iktidarın ve ondan önceki benzerlerinin, ideolojik yaklaşımları ve hu doğrultuda imam hatip liseleri¬ne yükledikleri misyon bulunuyor, imam hatip li¬selerine ülkedeki İmam ve hatip ihtiyacının çok üzerinde öğrenci kaydolmasının altında yatan gerçek neden bu."



