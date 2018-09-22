“En pahalı benzin, uçak, saray; en ucuz yaşam bizde; bir baba oğluna pantolon alamadığı için canına kıyıyor"

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Kocaeli’nde bir babanın lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamaması sonrası evinin banyosunda kendini asarak hayatına son vermesine siyasiler de tepki gösterdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Desteklediğiniz partiyi, siyasi görüşünüzü her şeyi bir kenara bırakıp sadece 10 saniye kendinizi şu babanın yerine koyun. Bir babayı evladından kopmaya iten o çaresizliği anlıyorsanız ekonominin normal olmadığını da anlayacaksınızdır” yorumunda bulunurken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de şunları söyledi:

“Ekonomik kriz yok diyenler, yeni ekonomi programı açıklayanlar, ekonomiyi rakamlara, kurlara, faizlere indirgeyenler bu acı ölümü unutmamalı. Ekonomik kriz vatandaşlarımızın yüreğini delip de geçiyor.”

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“Dicle kenarında bir kuzuyu kurt kapsa onun hesabı Ömer'den sorulacak”

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise “Dicle kenarında bir kuzuyu kurt kapsa onun hesabı Ömer'den sorulacak” paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “En pahalı benzin, uçaklar, arabalar, saraylar bizde. En ucuz yaşam da bizde. Bir baba 45 yaşında oğluna pantolon alamadığı için canına kıyıyor. Ve bir cenah, yandaş basın görmüyor” derken; CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Saraylarda gezenler, utanmadan “Kriz psikolojik”diyenler, evladına pantolon alamadığı için canına kıyan #İsmailDevrim’in, iş bulamadığı için kendini yakmak isteyen gencin halinden anlar mı? Anlamazlar, çünkü ülkeyi yangın yerine çeviren onlar…” diye yazdı.

Eski CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka ise Kocaeli Valiliği’nin intihara ilişkin olarak yaptığı ‘psikolojik’ nitelendirmesine tepki göstererek, “Siyasi iktidara göre kriz de psikolojik zaten” ifadesini kullandı.

"Bir baba oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ediyor..."

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, “Her baba ailesine asgari oranda bakabilmek, onlara iyi bir gelecek sunmak ister. Bu ülkede yoksulluğu tarihten silecek kaynak da imkan da var. İsraf, yolsuzluk ve kötü yönetim yetim hakkını yerken, can da alıyor. Bu düzen değişmeli” paylaşımında bulundu.

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da, “Bir baba oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ediyor, ülkenin Cumhurbaşkanı’na da yerdeki saraylar yetmiyor, uçan saray alıyor! Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Üzülüyorum…” dedi.

"Ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk kader değildir"

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de konuya dair şunları söyledi:

“Kocaeli'nde bir baba "Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” diye hayatına son verdi. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamayan işsiz bir baba #ismaildevrim ve onu bu intihara sürükleyen ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk kader değildir.”