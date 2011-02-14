En pahalı 14 Şubat hediyesi

T24 - Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde 56 karatlık bir elmas hazırlandı. Elmasa en az 5.6 milyon sterlin değer biçiliyor.







Sevgililer Günü hediyesi olarak bir kutu çikolata ve bir buket çiçek almayı mı düşünüyorsanız bir de bu hediyeyi düşünün. Hiçbir hediyeyle mutlu olmayacak bir kadını bile tatmin edebilecek 56 karatlık kalp şeklindeki elmas sahibini bekliyor.

Ancak beğenilme garantili bu hediyenin fiyatı da oldukça yüksek. Mükemmel bir simetriyle kesilmiş bu elmas Mayıs ayında Geneva'da satışa çıkacak.

Son 20 yılda satışa çıkan en büyük ve en pahalı elmaslardan biri olan mücevherin etiketi 5.6 ila 7.5 milyon sterlin arası bir fiyata sahip olacak.

Şimdiye kadarki en kıymetli elmas Cullinan elmasıydı ve 250 milyon sterlin değerindeki bu parça 621,35 gram ağırlığındaydı.



