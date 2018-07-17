En önemli şey demokrasi olmayabilir; Avrupalı gençler en çok nelere değer veriyor?

Alman düşünce kuruluşu TUI Stiftung’un YouGov’a yaptırdığı ankete göre Batılı gençlerin en çok önemsediği sosyal değerlerin başında ‘insan hakları’ ve ‘barış’ geliyor, çoğunluk Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor.

YouGov, anketi, yedi farklı AB ülkesinden (Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık) 16-26 yaş aralığındaki 6080 gence yönelttiği sorularla gerçekleştirdi.

İnsan hakları, barış, demokrasi... Ve güvenlik!

Almanya, Fransa ve Yunanistan’da gençlerin en çok insan hakları ve barışa değer verdiği gözlendi.

Öte yandan, ankete katılan Polonyalı gençlerin çoğunluğunun en fazla güvenliğe değer verdiği anlaşılıyor. Güvenliğe, başka hiçbir ülkede bu kadar yüksek oranda değer biçilmemiş. İnsan hakları ve barış da önemli yüzdelerde seyrediyor; ancak Polonyalı gençlerin, demokrasiye -diğer ülkelere kıyasla- daha az değer verdiği gözlemleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun paylaştığı verilere göre Britanyalı ve İspanyol gençler ise toleransa ankete katılan diğer ülkelere nazaran daha çok önem atfediyorlar.

AB onayı her ülkede artmış

Ayrıca, yapılan ankette Avrupalı gençlerin AB üyeliğine verdiği desteğin 2017’ye kıyasla arttığı görülüyor.

Alman gençlerin 2017’de yüzde 69’u AB üyeliğini destekliyorken bu yıl, bu oran yüzde 80’e kadar çıkmış.

Fransız gençlerin ise yüzde 69’u AB üyeliğinin yanında saf tutuyor. Bir yıl içinde 11 puanlık destek artışı gözlemleniyor.

Brexit’e ‘evet’ diyerek AB’den çıkma yoluna giren Britanya’dan ankete katılan gençlerin ise yüzde 63’ü AB’de kalmak istiyor. Bir yılda 5 puanlık artış olmuş.

AB genelinde de gençlerin yüzde 71’inin AB üyeliğini desteklediği ortaya çıkmış. Geçen sene bu oran yüzde 61 idi.

Genç İtalyanların, Polonyalıların, İspanyol ve Britanyalıların çoğu, kendi ülkelerinin AB’ye, AB’nin kendi ülkelerine olduğundan daha çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

AB genelindeyse gençlerin yüzde 35’lik bir oranla çoğunluğu ülkelerinin ve AB’nin birbirlerine eşit oranda ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

Birinci tabloda yer alan terimler:

Human rights: İnsan hakları

Individual freedom: Bireysel özgürlükler

Prosperity and economic success: Refah ve ekonomik başarı

Peace: Barış

Democracy: Demokrasi

Safety: Güvenlik

Solidarity: Dayanışma

Stability and reliability: İstikrar ve güvenilirlik

Tolerans: Hoşgörü